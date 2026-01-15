Delcy Rodríguez denunció un "bloqueo naval" y apuntó contra EEUU: "Cruzaron la línea roja"

A pesar de haber hablado con Donald Trump este miércoles en buenos términos, la flamante presidenta de Venezuela arremetió contra la administración republicana por la incursión militar a su país.

Después de hablar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , y mostrarse en sintonía con el mandatario republicano, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez , volvió a expresar su descontento con las medidas de Estados Unidos y denunció un " bloqueo naval ", al brindar este jueves su Mensaje Anual a la Nación en el Palacio Federal Legislativo. En particular, cuestionó la limitación para vender su petróleo en el exterior tras la captura del dictador Nicolás Maduro.

En ese sentido, aseguró está trabajando para que Venezuela pueda exportar "en relaciones libres, comerciales con el mundo" su crudo . "Hay una mancha en nuestras relaciones cuando cruzaron la línea roja, atacaron, agredieron, mataron, invadieron y secuestraron al presidente Maduro y la primer dama. Es una mancha en las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela", repudió Rodríguez .

Además, durante la presentación de la rendición de cuentas ante el Parlamento sobre el casi primer año del tercer mandato de Nicolás Maduro, la flamante mandataria venezolana pidió " un minuto de aplauso para nuestros jóvenes héroes y heroínas que murieron en combate contra el agresor invasor ", dijo en referencia a Estados Unidos.

Además, pidió "honor y gloria" a los "jóvenes humildes venezolanos y venezolanas que combatieron en la madrugada tan oscura de ese 3 de enero" .

Respecto a su rol frente a Estados Unidos, aclaró: "No es que la presidenta encargada tiene miedo porque está amenazada. No. Venezuela toda está amenazada. Si algún día me tocase, como presidenta encargada, ir a Washington lo haré de pie, caminando, no arrastrada. Lo haré con la bandera tricolor", manifestó Rodríguez.

Delcy Rodríguez mantiene relaciones diplomáticas con EEUU

En línea contraria a estos dichos, la administración de Donald Trump celebró este jueves el vínculo que vienen teniendo con el gobierno de Rodríguez. "Han sido extremadamente cooperativos. Hasta el momento, han cumplido con todas las exigencias y solicitudes de Estados Unidos y del presidente. Y creo que todos lo han podido constatar", destacó la portavoz oficial del gobierno estadounidense, Karoline Leavitt. El mismo Trump afirmó el miércoles que habló con Delcy Rodríguez por teléfono y la calificó como "una persona fantástica".

A pesar de sus declaraciones ante el Parlamento, Rodríguez actuó en sintonía con los deseos de Washington y, tras su llamada con Trump, aseguró que la conversación se dio "en un marco de respeto mutuo" y precisó que abordaron "una agenda de trabajo bilateral en beneficio de nuestros pueblos, así como asuntos pendientes entre nuestros gobiernos".

Leavitt destacó el acuerdo cerrado entre Washington y Caracas, que la portavoz valoró en 500 millones de dólares, por el cual Estados Unidos comercializará hasta 50 millones de barriles de crudo venezolano y gestionará los ingresos antes de transferirlos al país sudamericano.

"El presidente está satisfecho con lo que ve y espera que esta cooperación continúe", afirmó la portavoz, que agregó que el republicano espera que se lleven a cabo elecciones en Venezuela "algún día".