El jefe de la CIA se reunió con Delcy Rodríguez en Venezuela

El encuentro formó parte de un gesto diplomático. Funcionarios republicanos lo interpretan como señal de confianza en Rodríguez ante la coyuntura venezolana.

El director de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) , John Ratcliffe , se reunió con la presidente interina de Venezuela Delcy Rodríguez en Caracas , según informó The New York Times. El encuentro fue parte de un gesto diplomático a la par de la reunión del presidente Donald Trump con la líder opositora María Corina Machado .

La visita, que fue este jueves, representa el acercamiento oficial de más alto nivel desde que las fuerzas militares de EEUU capturaron al expresidente Nicolás Maduro .

El encuentro, realizado a instancias de Trump tras una llamada telefónica con Rodríguez el día anterior, formó parte de una serie de gestos diplomáticos de Washington con las principales figuras del régimen en Caracas.

El funcionario estadounidense citado por The New York Times confirmó que la misión de Ratcliffe incluyó transmitir el mensaje de que “EEUU espera establecer una mejor relación de trabajo”.

Durante la reunión, se abordaron temas de cooperación en inteligencia, recuperación económica y la urgencia de impedir que Venezuela sea un “refugio seguro para los adversarios" de la nación de Trump, "especialmente narcotraficantes”.

Funcionarios republicanos interpretan la presencia de Ratcliffe en Caracas como señal de confianza en la capacidad de Delcy Rodríguez para ofrecer la estabilidad que demanda la coyuntura venezolana. Un alto responsable afirmó que mantenerla como líder provisional constituye la alternativa más segura para evitar que Venezuela “caiga en una situación caótica”.

Desde la perspectiva estadounidense, según transmitió un alto funcionario a The New York Times, cuando se celebren nuevas elecciones en Venezuela, Machado podría concurrir; entretanto, Rodríguez es vista como la figura con la capacidad de garantizar el mando sobre las fuerzas de seguridad, gestionar infraestructuras básicas y sostener mecanismos de cooperación efectiva con EEUU.

Delcy Rodríguez denunció un "bloqueo naval" y apuntó contra EEUU: "Cruzaron la línea roja"

Después de hablar con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y mostrarse en sintonía con el mandatario republicano, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, volvió a expresar su descontento con las medidas de Estados Unidos y denunció un "bloqueo naval", al brindar este jueves su Mensaje Anual a la Nación en el Palacio Federal Legislativo. En particular, cuestionó la limitación para vender su petróleo en el exterior tras la captura del dictador Nicolás Maduro.

En ese sentido, aseguró está trabajando para que Venezuela pueda exportar "en relaciones libres, comerciales con el mundo" su crudo. "Hay una mancha en nuestras relaciones cuando cruzaron la línea roja, atacaron, agredieron, mataron, invadieron y secuestraron al presidente Maduro y la primer dama. Es una mancha en las relaciones entre los Estados Unidos y Venezuela", repudió Rodríguez.

Además, durante la presentación de la rendición de cuentas ante el Parlamento sobre el casi primer año del tercer mandato de Nicolás Maduro, la flamante mandataria venezolana pidió "un minuto de aplauso para nuestros jóvenes héroes y heroínas que murieron en combate contra el agresor invasor", dijo en referencia a Estados Unidos.