María Corina Machado afirmó que asumirá la Presidencia de Venezuela "cuando llegue el momento correcto"

La opositora venezolana además habló del encuentro con Donald Trump donde le entregó el Premio Nobel de la Paz. También habló del futuro de tu país.

La dirigente opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado , sostuvo que espera convertirse en presidenta de Venezuela “cuando llegue el momento adecuado”, según declaró en una entrevista televisiva difundida este viernes. La definición llegó luego de su reunión en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump , encuentro que, según explicó, tuvo una fuerte carga simbólica y política .

“Hay una misión, vamos a convertir Venezuela en esa tierra de gracia , y creo que seré elegida presidenta de Venezuela en el momento adecuado, la primera mujer presidenta”, afirmó Machado en la entrevista grabada tras la reunión con Trump.

En ese marco, recordó que Delcy Rodríguez asumió la conducción interina del país luego de la captura y salida de Venezuela del exmandatario Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

Tras su paso por la Casa Blanca, Machado explicó que su visita buscó fortalecer los vínculos bilaterales y visibilizar el respaldo internacional a la causa venezolana. En diálogo con el medio estadounidense, destacó el significado político del encuentro y subrayó que habló en representación de la ciudadanía venezolana.

Machado se reunió con Trump y le entregó su medalla del Premio Nobel de la Paz.

“Fue una enorme responsabilidad porque lo hice en nombre del pueblo venezolano , que valora tanto lo que él ha hecho, no solo por la libertad del pueblo venezolano, sino también diría por todo el hemisferio”, expresó.

En esa línea, detalló cuál fue su planteo central ante Trump: “Primero que nada, quise compartir con el presidente Trump mi profunda confianza en el pueblo venezolano, y así se lo dije: ‘Por favor, confíe en el pueblo venezolano’. Somos personas que aman a Estados Unidos, que comparten valores, que admiran la fortaleza de sus instituciones, que desean vivir con democracia, dignidad, justicia y libertad. Queremos que nuestros hijos regresen a casa y trabajar juntos por la seguridad de todo el hemisferio”.

También remarcó: “Quería transmitirle esto y que supiera cuánta esperanza y apoyo existe hoy en Venezuela respecto a lo que está haciendo en nuestro país”.

La entrega de la medalla del Premio Nobel

Uno de los momentos más destacados del encuentro fue la entrega a Trump de una medalla que representa el Premio Nobel de la Paz, gesto que Machado realizó en nombre del pueblo venezolano.

“Él lo merece, y fue un momento muy emotivo. Decidí entregar la medalla del Premio Nobel de la Paz en nombre del pueblo de Venezuela, y le conté al presidente Trump dónde encontré inspiración para hacerlo”, explicó.

Machado fundamentó la decisión con una referencia histórica: “Hace 200 años, el general Lafayette entregó a Simón Bolívar, el libertador de Venezuela, una medalla con el rostro de George Washington, como homenaje a su lucha por la libertad en el continente".

maria corina machado 2 A pesar del gesto, el Instituto Nobel aclaró que el galardón es "intransferible".

"Bolívar conservó esa medalla hasta el final de sus días. Así que, dos siglos después, el pueblo de Bolívar entrega al heredero de Washington, a modo de retribución, en este caso una medalla, la del Premio Nobel de la Paz, por lo que está haciendo para liberar Venezuela y por la libertad en América”, agregó.

El futuro político de María Corina Machado

Consultada sobre el destino que imagina para el país, Machado fue categórica: “La libertad. La libertad. Eso es lo que llegará para nosotros. Además, vamos a tener un país que, siempre digo, será la envidia del mundo”.

En relación con su rol personal, afirmó: “Quiero servir a mi país donde sea más útil. Tengo un mandato, y lo tengo muy presente cada día. Ha significado , no solo para mí, sino también para mi familia y nuestros equipos, pero creo que hay que asumir enormes riesgos y pagar costos muy altos”.

La dirigente reafirmó su expectativa política con una frase que marcó el tono de la entrevista: “Creo que seré elegida cuando llegue el momento correcto como presidenta de Venezuela, la primera mujer presidenta de Venezuela”. Ante la pregunta sobre lo que viene para el país, resumió su respuesta en una sola palabra: “Libertad”.

Mientras tanto, Trump descartó por ahora presionar para un cambio inmediato de régimen y mantuvo contactos con Delcy Rodríguez con vistas a un eventual acercamiento bilateral.

El Instituto Nobel de Oslo recordó que el galardón es personal e intransferible, aunque Machado defendió su gesto en base al antecedente histórico del marqués de Gilbert du Motier de La Fayette y su vínculo simbólico con Simón Bolívar.