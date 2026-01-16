Venezuela liberó a siete detenidos y afina vínculo con EEUU: difunden foto de Delcy Rodríguez con el jefe de la CIA

Entre los presos excarcelados se encuentran tres alemanes, tres neerlandeses y un panameño. La presidenta encargada continúa con el plan de liberaciones.

Venezuela continúa adelante con el proceso de excarcelación de presos políticos. Este viernes, el gobierno de Delcy Rodríguez liberó a otros siete detenidos, entre los que se encuentran tres alemanes, tres neerlandeses y un panameño . Asimismo, la presidenta encargada se reunió con el jefe de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) , John Ratcliffe.

Foro Penal, una de las organizaciones que lleva adelante el escrutinio nombre por nombre de los presos excarcelados, informó en horas de la tarde la salida de tres ciudadanos originarios de Alemania que habían sido detenidos en el país de forma “arbitraria”.

Se trata de Oleg Ziesmann, detenido el 7 de enero de 2025, tres días antes de la toma de posesión de Nicolás Maduro en medio de críticas internacionales y de la oposición con respecto a su reelección en 2024. Los otros dos liberados son Gunter Sandau, detenido el 7 de noviembre de 2024, y Pascal Dominik Burton, arrestado el 4 de julio de 2025.

Más temprano, la misma organización, dio a conocer la liberación de otros tres presos políticos holandeses en Venezuela. La noticia la divulgó el vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, a través de sus redes sociales.

#16E 4:00 p.m. Confirmamos en @ForoPenal que ya fueron excarcelados los ciudadanos alemanes: - OLEG ZIESMANN (arbitrariamente detenido el 07/01/25), - GUNTER SANDAU (detenido el 07/11/24) y - PASCAL DOMINIK BURTON (detenido el 04/07/25). https://t.co/4fCWEOvtoU pic.twitter.com/hDSImu3ODR

"Confirmamos que ya fueron excarcelados y van camino a sus hogares los ciudadanos holandeses Willem Frederik De Roodes , Angelique Brigitte Corneille y Justin Van Der Randen ", afirmó en su cuenta de X.

A los alemanes y neerlandeses se les sumó luego Olmedo Javier Núñez, ciudadano panameño que se encontraba detenido desde junio pasado, acusado de presunto espionaje. La información la dio a conocer el presidente de Panamá, José Raúl Mulino.

“Celebro la liberación en Venezuela del compatriota Javier Olmedo Núñez según información recibida. Ahora, pronto retorno a casa”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Delcy Rodríguez se reunió con el jefe de la CIA

Mientras se conocía la información sobre las nuevas liberaciones, se divulgó una foto de la reunión de la jefa de Estado interina de Venezuela con el titular de la CIA. Fue, hasta el momento, el funcionario de mayor alto rango de la administración de Donald Trump en visitar el país tras la captura y extracción de Nicolás Maduro.

"APRETÓN DE MANOS HISTÓRICO: Primeras fotos del director de la CIA, John Ratcliffe, reunido con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Según mis fuentes, el director transmitió un mensaje contundente: Venezuela ya no puede seguir aliándose con los enemigos de Estados Unidos ni apoyando a sus cárteles de la droga", comentó el periodista John Solomon.

El encuentro se concretó el jueves, un día después de la llamada telefónica de Trump con Rodríguez y el mismo día en que el presidente de EEUU se reuniera con la líder opositora María Corina Machado. Según informó The New York Times, Ratcliffe se reunió con Rodríguez "para entregar el mensaje de que Estados Unidos espera una mejor relación de trabajo".

El miércoles, la presidenta encargada de Venezuela afirmó que su país “se abre a un nuevo momento político” en pleno proceso de excarcelaciones tras el la captura y extradición del exgobernante Nicolás Maduro en una ofensiva de EEUU en tierras sudamericanas.

En un mensaje a la prensa en el palacio presidencial de Miraflores, Rodríguez resumió el momento que atraviesa su país. “El mensaje es una Venezuela que se abre a un nuevo momento político, que permita el entendimiento desde la divergencia y desde la diversidad política ideológica”, dijo.