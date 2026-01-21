Donald Trump invitará a Delcy Rodríguez a Washington + Seguir en









El expresidente estadounidense mantiene contactos con la oposición y organismos internacionales vuelven a denunciar la situación de los presos políticos.

Donald Trump y Delcy Rodríguez, en el centro de un giro diplomático que combina gestos de acercamiento y reclamos por derechos humanos.

La Casa Blanca confirmó este miércoles que Donald Trump invitará a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a Washington. Si bien la fecha no está confirmado y "nada ha sido agendado”, la reunión parece que en algún momento, se dará.

En el caso que la visita se concrete, sería el primer viaje de un presidente de Venezuela a EEUU en más de 25 años, exceptuando las visitas a Nueva York para las reuniones de las Organizaciones Unidas. La invitación muestra la cercanía de Washington con el gobierno interino tras la intervención y bombardeo de Caracas el pasado 3 de enero que llevó a la captura de Maduro, pero no destituyo a su cúpula de gobierno.

En referencia al Chavismo, Trump declaró en el Foro de Davos “los líderes del país han sido muy inteligentes”, en referencia a Rodríguez.

“Venezuela hará más dinero [con el petróleo] en los seis próximos meses que el que hizo en los 20 años pasados”. El republicano ya había calificado antes a Rodríguez como “estupenda” y había asegurado que con ella “todo anda muy bien”, dijo Trump.

El martes afirmó que le gustaría “involucrar” a la dirigente y premio Nobel de la Paz María Corina Machado en un eventual proceso de transición, aunque evitó precisar cómo sería ese rol. La declaración expuso las tensiones que persisten entre los distintos actores que buscan incidir en el futuro político del país.

María Corina Machado, por su parte, aprovechó su paso por Washington para insistir con la liberación de los presos políticos en El Helicoide y habló de que “no es posible hablar de transición con represión”, al tiempo que pidió que EEUU redoble la presión sobre el Chavismo, a tal punto que le entregó su Premio Nobel de la Paz a Trump, para que lo haga. Reclamos por presos políticos y denuncias en la OEA En ese contexto, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos debatió este miércoles la situación de los presos políticos en Venezuela, a pedido de la misión argentina. Durante la sesión, el embajador argentino ante la OEA, Carlos Cherniak, consideró que las recientes excarcelaciones representan “un primer paso en la dirección correcta”, aunque reiteró el reclamo por la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo y del resto de los detenidos “de manera arbitraria e ilegal”. Según datos presentados ante la OEA, desde 2014 se registraron más de 18.700 detenciones políticas arbitrarias en el país, un número que sigue encendiendo alarmas en la comunidad internacional.