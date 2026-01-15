La esposa de Nahuel Gallo le exigió su liberación a Delcy Rodríguez: "Su familia lo está esperando"

María Alexandra Gómez respondió un mensaje de la presidenta de Venezuela. En publicaciones previas, recordó que su esposo lleva 403 días detenido y denunció una detención ilegal y arbitraria durante la gestión de Nicolás Maduro.

La esposa del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo , detenido en Venezuela desde el 8 de diciembre de 2024 , volvió a reclamar públicamente por su liberación. A través de un mensaje dirigido a la presidenta interina Delcy Rodríguez , exigió que regrese a su hogar y advirtió por el impacto de la detención en su familia

El reclamo fue expresado por María Alexandra Gómez en su cuenta de la red social X , donde respondió una publicación de Rodríguez vinculada a un mensaje dirigido a la población venezolana. “Libertad para Nahuel Agustín Gallo . Su familia lo está esperando, su hijo lo está esperando”.

En publicaciones previas, la esposa del gendarme recordó las circunstancias del arresto y el tiempo transcurrido desde entonces. “ 403 días desde que Nahuel Agustín Gallo fue detenido ilegal y arbitrariamente en la Sede de Migración de San Antonio del Táchira , en Venezuela ”. Según explicó, la detención se produjo durante el gobierno de Nicolás Maduro y no estuvo vinculada a ninguna actividad irregular. “Su única intención fue buscarnos, pasar las fiestas y regresar juntos a la Argentina ”.

Libertad para Nahuel Agustín Gallo. Su familia lo está esperando, su hijo lo está esperando. pic.twitter.com/mheEUx7fyK

Gómez también hizo referencia al anuncio realizado por el presidente de la Asamblea Nacional , Jorge Rodríguez , sobre la liberación de presos políticos. “Después de 13 meses luchando, por fin pensamos que esta pesadilla terminaba. Hace justamente una semana Jorge Rodríguez dijo que iban a excarcelar presos políticos y extranjeros . Aún Nahuel no ha vuelto a casa, una semana llena de angustias, de una sensación de agotamiento físico y mental”.

En ese marco, la mujer endureció el tono de su reclamo y lanzó una advertencia directa a las autoridades venezolanas. “Señor Rodríguez , no se burle de nosotros, mi hijito está esperando a su papá. Recuerde: las desapariciones forzadas son un crimen de lesa humanidad ”.

El caso de Nahuel Gallo continúa generando pedidos públicos por su liberación inmediata, mientras su familia insiste en que se trata de una detención arbitraria y reclama una respuesta concreta del régimen venezolano.

La detención del gendarme argentino Nahuel Gallo en Venezuela

El caso se hizo público a partir de un comunicado conjunto de Cancillería y el Ministerio de Seguridad, en el que el Gobierno argentino denunció que la detención de Nahuel Agustín Gallo es arbitraria e injustificada y exigió su liberación inmediata, al tiempo que rechazó de manera categórica las acusaciones de espionaje formuladas por el régimen venezolano.

Gallo, cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina, ingresó a Venezuela el 8 de diciembre de 2024 desde Colombia, a través del Puente Internacional Francisco de Paula Santander, en el estado de Táchira. El viaje se realizó mientras se encontraba con licencia anual, debidamente autorizada por Gendarmería.

nahuel gallo.jpg Nahuel Gallo fue detenido en diciembre de 2024 en Venezuela.

Según la información oficial, el objetivo del viaje era visitar a su pareja, de nacionalidad venezolana, María Alexandra Gómez, y a su hijo de 2 años, quienes se habían trasladado temporalmente para cuidar a la madre enferma de la mujer. Gallo, oriundo de Catamarca, integra el Escuadrón 27 de Uspallata, en Mendoza, donde cumple funciones en la custodia del paso fronterizo entre Argentina y Chile.

Al momento de su ingreso al país, fue detenido por las fuerzas de seguridad venezolanas en el área de Migraciones, bajo la acusación de realizar tareas de espionaje contra el gobierno de Nicolás Maduro. De acuerdo con el testimonio de su pareja, los agentes revisaron de manera exhaustiva su teléfono celular y, al encontrar mensajes críticos hacia el régimen, resolvieron avanzar con su detención.

Gómez, residente en Argentina desde hace seis años, y Gallo viven en Mendoza junto a su hijo, mientras la familia continúa denunciando que se trata de una detención ilegal y reclamando su pronta liberación.