La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, decretó siete días de duelo nacional a partir de este miércoles. La medida coincide con el cumplimiento de una semana del doble terremoto que azotó el norte del país, una catástrofe que ya deja un trágico saldo de casi 2.295 fallecidos.
Delcy Rodríguez declaró siete días de luto nacional en Venezuela por el doble terremoto
La presidenta encargada fijó el inicio del homenaje para este miércoles, a una semana del siniestro que ya registra más de 2.000 muertes.
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"En homenaje a la memoria de las víctimas, he decidido decretar duelo nacional por siete días, a partir de las 18:00 de hoy", anunció la mandataria a través de un mensaje en sus redes sociales. Rodríguez confesó que Venezuela tiene "el alma rasgada por las pérdidas humanas" y, en medio de la profunda tristeza que atraviesa la nación, envió un abrazo de solidaridad a los afectados, reafirmando el compromiso de su Gobierno de acompañarlos y protegerlos.
La presidenta elevó oraciones por la pronta recuperación de los heridos y el bienestar de las comunidades damnificadas. Asimismo, dedicó sus plegarias a las personas que continúan desaparecidas, un balance que las autoridades aún no lograron precisar de forma oficial.
Víctimas y daños materiales tras el fuerte terremoto en el norte de Venezuela
El balance oficial más reciente eleva a 1.943 las víctimas fatales y a 10.571 los heridos tras los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 que sacudieron el norte de Venezuela. El desastre, ocurrido hace una semana, golpeó con especial fuerza al estado La Guaira, una de las zonas más próximas a Caracas.
Para hacer frente a la emergencia, el Gobierno reportó la atención de 80.870 familias damnificadas. En el terreno se despliega un enorme operativo de búsqueda y salvamento que incluye a más de 26.000 efectivos venezolanos y 3.660 rescatistas extranjeros, apoyados por 148 unidades caninas, 49 vehículos de asistencia y un contingente de 15.467 voluntarios civiles inscritos para las labores de auxilio.
En cuanto al impacto material, una evaluación satelital preliminar estima las pérdidas en u$s6.700 millones. El cálculo, que contempla la destrucción de viviendas, infraestructuras, comercios y vehículos, fue realizado a través del Análisis Digital Rápido (Rapida) implementado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).