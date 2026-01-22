Muchos argentinos eligen Florianópolis como destino para disfrutar las vacaciones de verano. Sin embargo, la temporada turística de este año se ve afectada por un escenario de riesgo sanitario. Las autoridades del estado de Santa Catarina emitieron un alerta para varias playas luego de que se registrara un aumento de casos de gastroenteritis.
Alerta por gastroenteritis en Florianópolis: más de 10.000 casos confirmados desde el inicio del año
El último informe del Instituto de Medio Ambiente de Santa Catarina (IMA) confirmó que más de un tercio de los puntos monitoreados en las playas de la región presentan condiciones no aptas para el baño, con focos de contaminación por la bacteria Escherichia coli.
Según el tablero oficial del Ministerio de Salud de Brasil, basado en el sistema nacional de vigilancia SIVEP-DDA/Monitoramento das Doenças Diarreicas Agudas (MDDA), se registraron 10.649 casos de enfermedades diarreicas agudas desde el inicio del año hasta el 15 de enero en la región.
Este aumento de casos de infecciones gastrointestinales, que provocan diarrea, vómitos y dolor abdominal, y la identificación puntual de sectores contaminados obligan a reforzar las medidas de prevención.
La bacteria suele contraerse al contacto con el agua contaminada y afecta especialmente a niños, adultos mayores y personas con defensas bajas. Ante esta situación, recomendaron evitar bañarse en los sectores de las playas señalados como “impropios”.
Que playas no son aptas para el baño
El informe menciona varios puntos donde no se recomienda ingresar al agua en Florianópolis, sobre todo sectores cercanos a accesos, trapiches y zonas con circulación de agua limitada.
- Lagoa da Conceição: puestos 37, 38, 39, 41, 72, 96, 97
- Praia Brava: puesto 69
- Praia da Armação do Pântano do Sul: puesto 64
- Praia da Beira Mar Norte: puestos 11, 94, 95
- Praia da Joaquina: puesto 33
- Praia das Palmeiras: puesto 07
- Praia de Canasvieiras: puesto 59
- Praia de Ponta das Canas: puestos 23, 67, 83
- Praia do Balneário: puesto 02
- Praia do Bom Abrigo: puesto 08
- Praia do Cacupé: puesto 10
- Praia do Campeche: puesto 73
- Praia do Itaguaçu: puesto 06
- Praia do Jardim Atlântico: puesto 01
- Praia do José Mendes: puesto 52
- Praia do Matadouro: puesto 03
- Praia dos Ingleses: puestos 29, 57, 98
