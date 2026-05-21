Papelón de Racing: empató con Caracas en Avellaneda y quedó eliminado de la Copa Sudamericana

La Academia igualó 2-2 en el Cilindro tras haber estado en ventaja y se despidió prematuramente del certamen continental; los errores defensivos volvieron a condenar al equipo de Gustavo Costas.

Racing y una noche para el olvido ante Caracas.

Racing dejó escapar una victoria clave ante Caracas y selló su eliminación de la Copa Sudamericana . El equipo de Gustavo Costas empató 2-2 en Avellaneda, no pudo sostener la ventaja y quedó sin chances matemáticas de alcanzar la clasificación.

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La Academia afrontaba una verdadera final en el Cilindro, pero volvió a mostrar fragilidad defensiva y terminó pagando caro cada desatención. El empate lo dejó tercero en el Grupo E con cinco puntos y sin posibilidades de alcanzar a los venezolanos, que aseguraron al menos su lugar en el repechaje.

La noche arrancó de la peor manera para el conjunto de Avellaneda. Antes del minuto de juego, una mala acción defensiva terminó con un gol en contra de Gabriel Rojas , que sorprendió al local y silenció rápidamente el estadio.

Sin embargo, la reacción fue inmediata. Apenas unos minutos más tarde, Gastón Martirena apareció por el sector derecho, se proyectó con decisión y definió cruzado para marcar el empate y devolverle algo de tranquilidad a Racing.

Embed Esfuerzo de Tomi Pérez, centro de Rojas y aparición de Martirena en el segundo palo.



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A partir de allí, el partido se volvió intenso, disputado y con varias llegadas en ambos arcos. Sobre el cierre del primer tiempo, una mano dentro del área de Luis Mago derivó en un penal que Adrián “Maravilla” Martínez transformó en gol con un remate potente para poner el 2-1 y encender la ilusión en Avellaneda.

Embed ¡Bombazo de Adrián Martínez para el segundo de La Academia! pic.twitter.com/gN5RDfoHPv — Racing Club (@RacingClub) May 22, 2026

Pero en el complemento reaparecieron los problemas que vienen castigando al equipo de Costas durante toda la competencia. A los 29 minutos, tras un córner y una serie de rebotes e indecisiones defensivas, Irving Gudiño aprovechó una floja respuesta de Matías Tagliamonte y empujó la pelota para establecer el 2-2 definitivo.

Los intentos finales de Racing fueron más empuje que claridad. El equipo acumuló gente en ataque, pero nunca encontró precisión para quebrar otra vez al conjunto venezolano, que terminó celebrando un resultado histórico fuera de casa.

La eliminación expone el flojo recorrido internacional de Racing, que apenas pudo ganar uno de sus partidos en la fase de grupos y sufrió constantemente por errores defensivos y falta de regularidad

Racing, afuera de la Copa Sudamericana

Con Botafogo ya clasificado como líder del grupo y Caracas asegurado en zona de repechaje, Racing cerrará su participación el próximo 27 de mayo frente a Independiente Petrolero, en un encuentro que solo servirá para completar el calendario.

El golpe representa un duro revés para el ciclo de Gustavo Costas, en un semestre marcado por la irregularidad y las dificultades para sostener resultados en los momentos decisivos.