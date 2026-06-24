El astro argentino tuvo un comienzo inmejorable en su última Copa del Mundo e ilusiona a todos los argentinos.

El récord inalcanzable por el que va Lionel Messi en el Mundial 2026

El astro argentino Lionel Messi tuvo un comienzo inmejorable en el Mundial 2026 , donde anotó cinco goles en sus primeras dos presentaciones, y comienza a hacer temblar un récord que parecía imposible de batir.

Se trata de la máxima cantidad de goles anotados por un jugador en una misma edición de un Mundial, que fue conseguida por el francés Just Fontaine en Suecia 1958 , donde brilló con 13 tantos en solo seis partidos.

En aquella edición, la actuación de Fontaine no fue suficiente para Francia, ya que los galos quedaron eliminados en las semifinales por Brasil y se tuvieron que conformar con el tercer puesto.

Este impresionante inicio de Messi en su sexto Mundial no solo ilusiona a los argentinos con la posibilidad de conquistar la cuarta estrella, sino que también hace temblar el récord de Fontaine, aunque la "Pulga" debería continuar con este ritmo arrollador.

Messi tuvo un arrasador inicio en el Mundial 2026, donde debutó con un hat-trick en el triunfo 3-0 frente a Argelia, mientras que este lunes se lució con un doblete contra Austria en la victoria 2-0.

Este arrollador comienzo le permitió además convertirse en el máximo anotador en la historia de los Mundiales, ya que alcanzó los 18 y dejó atrás los 16 del alemán Miroslav Klose.

La próxima presentación de la Selección argentina será este sábado ante Jordania, aunque hay muchas posibilidades de que Messi no sume minutos ya que los dirigidos por Lionel Scaloni se aseguraron la primera posición en el Grupo J y en un Mundial con tantos partidos (el campeón deberá disputar ocho) se debe aprovechar cada oportunidad para descansar.

Los jugadores con más goles en una misma edición de un Mundial