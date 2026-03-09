Irán condicionó el paso por el estrecho de Ormuz a los países que expulsen a diplomáticos de EEUU e Israel + Seguir en









La advertencia iraní se da en medio del bloqueo de la vía marítima clave para el petróleo mundial y la fuerte suba del crudo.

Cientos de barcos permanecen detenidos mientras el estrecho de Ormuz sigue afectado por la escalada bélica.

La Guardia Revolucionaria de Irán advirtió que los países árabes o europeos que decidan expulsar de su territorio a los embajadores de Israel y EEUU podrán transitar “con plena libertad” por el estrecho de Ormuz. La advertencia fue difundida este lunes por medios estatales iraníes, en medio de la creciente tensión en Medio Oriente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La crisis regional ya provocó un fuerte impacto en el comercio marítimo y en las exportaciones energéticas que pasan por ese corredor estratégico, por donde circula cerca del 20% del petróleo y del gas natural licuado que se comercializa en el mundo.

Actualmente, cientos de embarcaciones permanecen detenidas a ambos lados del estrecho, mientras los mercados energéticos y navieros siguen de cerca cualquier señal que indique la posible reanudación del tránsito por la vía marítima.

Los precios del petróleo superaron los 100 dólares por primera vez en más de tres años y llegaron a rozar los 120 dólares por barril antes de moderar las ganancias y, al cierre, el Brent subió 6,27 dólares, un 6,8%, hasta los 98,96 dólares por barril, su precio de liquidación más alto desde agosto de 2022.

Arabia Saudita y la OPEP recortan mientras Ormuz permanece bloqueado El motor del salto fue la escalada en los recortes de producción por parte de los países del Golfo. Saudi Aramco comenzó a reducir la producción en dos de sus yacimientos petrolíferos, sumándose a las reducciones de los Emiratos Árabes Unidos, Irak, Kuwait y Qatar. Bapco, la refinería estatal de Bahréin, declaró fuerza mayor tras un ataque a su complejo.

La guerra prácticamente cerró el estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente una quinta parte del petróleo y el gas natural licuado del mundo, y la firma de análisis Kpler advirtió que incluso si el estrecho se abriera el martes, tomaría entre seis y siete semanas para que las exportaciones volvieran a plena capacidad. Un elemento adicional que tensionó el mercado fue político: los partidarios de la línea dura de Irán salieron a las calles para proclamar su lealtad al nuevo líder supremo, el ayatolá Mojtaba Khamenei, cuyo ascenso frustró las esperanzas de un rápido fin del conflicto. Saudi Aramco, que puede desviar algunos flujos a través del puerto de Yanbu en el Mar Rojo, ofreció más de 4 millones de barriles de crudo en licitaciones poco comunes para intentar compensar el cierre de Ormuz.