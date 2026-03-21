Donald Trump amenazó con enviar agentes del ICE a los aeropuertos en medio de la crisis por el cierre parcial

El aviso del presidente de EEUU llega en medio del cierre parcial del Departamento de Seguridad Nacional, que dejó a miles de agentes de la TSA sin cobrar y agravó las demoras en los controles de varias terminales aéreas.

El mandatario sostuvo que tomará esa medida si los demócratas no habilitan de inmediato una salida al conflicto presupuestario que afecta al Departamento de Seguridad Nacional.

Donald Trump amenazó este sábado con trasladar agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a los aeropuertos de Estados Unidos para reforzar los controles de seguridad, en medio de la crisis operativa que atraviesa la Autoridad de Seguridad en el Transporte (TSA) por el cierre parcial del Gobierno.

El mandatario sostuvo que tomará esa medida si los demócratas no habilitan de inmediato una salida al conflicto presupuestario que afecta al Departamento de Seguridad Nacional , del que dependen tanto la TSA como las agencias migratorias.

“ Si los demócratas de la izquierda radical no firman de inmediato un acuerdo para que nuestro país, en particular nuestros aeropuertos, vuelvan a ser libres y seguros, trasladaré a nuestros brillantes y patriotas agentes de ICE a los aeropuertos ”, escribió en su red social Truth Social .

La amenaza llegó después de que el Senado rechazara por quinta vez desde febrero una propuesta para financiar al Departamento de Seguridad Nacional, que arrastra cinco semanas de cierre parcial . La situación golpea especialmente a la TSA , cuyos trabajadores continúan cumpliendo funciones sin cobrar desde febrero.

Ese escenario ya comenzó a sentirse en los principales aeropuertos del país. La falta de pago derivó en ausentismo, licencias y renuncias , con demoras crecientes y largas filas en terminales como Atlanta , el JFK de Nueva York y Nueva Orleans . En algunos casos, las esperas superaron las dos horas .

Trump amenazó con enviar agentes del ICE a los aeropuertos de Estados Unidos.

De acuerdo con los datos difundidos este sábado, en Estados Unidos se registraron 1.284 vuelos demorados y 425 cancelados. Además, el cierre dejó sin remuneración a cerca de 65.000 empleados de la TSA, mientras al menos 366 agentes abandonaron sus puestos en el primer mes sin ingresos.

El intento de destrabar la crisis

En paralelo, el Senado tenía previsto tratar una moción impulsada por la minoría demócrata para financiar solamente a la TSA y permitir su reapertura, mientras el resto de las operaciones no esenciales del Departamento de Seguridad Nacional seguirían suspendidas.

La negativa demócrata a aprobar el financiamiento completo se vincula con el rechazo a la política migratoria de la Casa Blanca. El conflicto escaló tras un operativo en Mineápolis, donde en enero murieron dos ciudadanos por disparos de agentes federales en el marco de las redadas masivas lanzadas por el Gobierno en Minnesota, con foco en la comunidad somalí.

En ese contexto, Trump redobló su discurso y aseguró que el ICE podría aplicar en los aeropuertos “medidas de seguridad sin precedentes”, incluyendo la detención de inmigrantes que se encuentren de manera irregular en el país. También volvió a cargar contra dirigentes demócratas y contra la congresista Ilhan Omar.

Demoras, debate por la privatización y oferta de Musk

Mientras crece la presión para normalizar el sistema, algunas terminales lograron sostener sus operaciones con relativa normalidad bajo esquemas privados de seguridad aeroportuaria, que continuaron pagando salarios durante la crisis. Entre ellas figuran San Francisco y Kansas City.

La situación también reactivó el debate sobre una eventual privatización parcial del sistema. Mientras sectores empresariales aseguran que podría mejorar la eficiencia, los sindicatos advierten que un cambio de modelo podría derivar en recortes y mayor rotación de personal.

En medio de esa discusión, Elon Musk ofreció hacerse cargo del pago de los salarios del personal de la TSA mientras persista el bloqueo presupuestario. La propuesta, por ahora, no tuvo respuesta oficial.

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Por fuera de la crisis en los aeropuertos, las agencias migratorias mantienen capacidad operativa, ya que continúan contando con los fondos extraordinarios asignados por la ley presupuestaria y de recorte fiscal aprobada en 2025.