Donald Trump analiza ampliar ofensiva militar en Irán y la guerra en Medio Oriente podría escalar a otro nivel

Washington evalúa enviar miles de tropas y abrir nuevas operaciones mientras crece el riesgo de una escalada directa con Irán.

Donald Trump evalúa enviar miles de tropas y ampliar la ofensiva contra Irán tras tres semanas de guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , analiza ampliar la ofensiva militar contra Irán y evalúa desplegar miles de tropas adicionales en Medio Oriente , en un escenario de guerra que ya lleva tres semanas y que podría entrar en una fase más agresiva con impacto regional e internacional.

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La administración estadounidense estudia distintas alternativas militares mientras el conflicto escala. Entre ellas, el envío de refuerzos para garantizar el paso seguro de petroleros por el estrecho de Ormuz , un punto clave para el comercio energético global. Esta operación se apoyaría principalmente en fuerzas aéreas y navales, aunque no se descarta el despliegue de tropas en la costa iraní.

Fuentes cercanas al gobierno indicaron a Reuters que Washington también analiza una posible intervención en la isla de Kharg , centro neurálgico de las exportaciones petroleras iraníes, que concentra cerca del 90% del total. La operación implicaría riesgos elevados, ya que Irán cuenta con capacidad para atacar la zona con misiles y drones.

Estados Unidos analiza asegurar el tránsito en el estrecho de Ormuz, clave para el comercio energético global

El 13 de marzo, Estados Unidos ya había bombardeado objetivos militares en esa isla , y Trump incluso amenazó con atacar infraestructura energética crítica. Sin embargo, expertos sostienen que controlar el enclave podría ser más estratégico que destruirlo , debido a su peso en la economía iraní.

El eventual uso de tropas terrestres representa un desafío político para Trump, en medio de un bajo respaldo interno a la guerra y sus promesas de campaña de evitar nuevos conflictos en la región. Aun así, el mandatario no descarta esa posibilidad.

"Por el momento no se tomó la decisión de enviar tropas terrestres, pero el presidente Trump, con buen criterio, mantiene todas las opciones a su disposición", afirmó un funcionario de la Casa Blanca.

Guerra en Medio Oriente Donald Trump La Casa Blanca insiste en que Trump “mantiene todas las opciones” abiertas en medio de la escalada

"El presidente está centrado en lograr todos los objetivos definidos de la Operación Furia Épica: destruir la capacidad de misiles balísticos de Irán, aniquilar su armada, garantizar que sus grupos terroristas afines no puedan desestabilizar la región y asegurar que Irán nunca pueda poseer un arma nuclear."

En paralelo, también se analiza asegurar las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán, una tarea que expertos consideran extremadamente compleja incluso para fuerzas especiales.

Una guerra en expansión

Desde el inicio del conflicto el 28 de febrero, Estados Unidos realizó más de 7.800 ataques y destruyó o dañó más de 120 buques iraníes, según el Comando Central. La ofensiva también incluyó golpes contra arsenales de misiles, drones y la industria de defensa iraní.

El conflicto ya dejó al menos 13 soldados estadounidenses muertos y cerca de 200 heridos, aunque en su mayoría leves.

A nivel estratégico, Trump busca no solo debilitar la capacidad militar iraní, sino también asegurar el tránsito por el estrecho de Ormuz y evitar que Teherán desarrolle armamento nuclear.