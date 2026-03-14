Donald Trump aseguró que Irán está "totalmente derrotado" y que busca negociar tras la ofensiva militar de EEUU

El presidente estadounidense afirmó que no aceptará ningún acuerdo. También apuntó contra la cobertura mediática del conflicto.

El presidente estadounidense, Donald Trump , afirmó este sábado que el régimen de Irán quedó “totalmente derrotado” tras la ofensiva militar conjunta llevada adelante por Estados Unidos e Israel. En ese marco, sostuvo que Teherán ahora intenta negociar un acuerdo que, según advirtió, no aceptará .

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El mandatario realizó las declaraciones a través de su red social Truth Social , donde apuntó también contra la cobertura mediática del conflicto.

“Los medios de comunicación que difunden noticias falsas odian informar sobre el buen desempeño del ejército estadounidense contra Irán , que está totalmente derrotado y quiere un acuerdo, ¡pero no un acuerdo que yo aceptaría!”, escribió, sin ofrecer mayores detalles sobre eventuales negociaciones.

Horas antes, Trump aseguró que el gobierno iraní tenía intenciones de expandir su poder en la región: “ Irán tenía planes de apoderarse de todo Medio Oriente y aniquilar por completo a Israel . ¡Al igual que Irán, esos planes han fallado!”, expresó el mandatario.

Durante un breve diálogo con periodistas desde la Base de la Fuerza Aérea Andrews , en Maryland , también señaló que Estados Unidos planea reforzar la seguridad marítima en el Estrecho de Ormuz , un paso estratégico del comercio energético mundial.

Para Trump, la guerra copn Irán durará "el tiempo que sea necesario".

Según indicó, Washington podría comenzar a escoltar petroleros en la zona, que, según sostuvo, estaría bajo influencia de la Guardia Revolucionaria iraní.

Diferencias con Benjamin Netanyahu sobre el final de la guerra

Consultado por la prensa sobre su diálogo con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, Trump reconoció que ambos países pueden tener enfoques distintos respecto a los objetivos finales del conflicto.

“Bueno, supongo que son un poco diferentes. Son un país distinto al nuestro”, señaló. Así, el presidente estadounidense también recordó el fortalecimiento de las fuerzas armadas durante su primer mandato: “Fortalecí nuestras fuerzas armadas durante mi primer mandato”.

Sin embargo, evitó precisar cuánto tiempo podría prolongarse el conflicto. “Quiero decir, tengo mi propia idea, pero ¿de qué serviría? Durará el tiempo que sea necesario. Han sido diezmados. El país está en mal estado, todo se está derrumbando”, declaró.

Nuevos ataques de EEUU

El viernes, Trump anunció que Estados Unidos llevó adelante una operación contra objetivos militares en la isla iraní de Kharg, uno de los principales centros energéticos del país.

Según explicó, el operativo fue ordenado por la Casa Blanca y ejecutado por el Comando Central de Estados Unidos.

El mandatario aseguró que la operación “aniquiló por completo todos los objetivos militares en la joya de la corona de Irán, la isla de Kharg”.

A pesar de ello, indicó que decidió no atacar directamente la infraestructura petrolera de la isla, aunque advirtió que podría reconsiderar esa postura si Irán intenta obstaculizar el tránsito marítimo en el Estrecho de Ormuz.

benjamin Netanyahu y Donald Trump.jpg Trump afirmó tener enfoques distintos a los de Netanyahu. NBC

“No hay nada que puedan hacer al respecto”, sostuvo el presidente al referirse a la capacidad defensiva de las fuerzas iraníes.

Asimismo, reiteró que el régimen iraní “nunca tendrá un arma nuclear ni la capacidad de amenazar a Estados Unidos, Oriente Próximo ni al mundo”.

Las amenazas de Irán

En respuesta a los ataques estadounidenses, las fuerzas armadas de Irán amenazaron con destruir instalaciones energéticas vinculadas a Estados Unidos.

El cuartel general central del ejército en Al-Anbiya advirtió en un comunicado, citado por medios iraníes, que la infraestructura petrolera de empresas que colaboren con Washington sería “destruida de inmediato y convertida en un montón de cenizas” si las instalaciones energéticas iraníes fueran atacadas.

De acuerdo con datos del Pentágono, Estados Unidos e Israel atacaron más de 15.000 objetivos en Irán durante las últimas dos semanas.

Por su parte, el ejército israelí informó que realizó 7.600 ataques, dirigidos principalmente contra instalaciones vinculadas al programa de misiles iraní.

Mientras tanto, Teherán intenta mostrar que mantiene el control de la situación pese al impacto de la ofensiva militar, que incluyó la muerte del líder supremo Ali Khamenei al inicio de la campaña.

Tras ese hecho, su hijo Mojtaba Khamenei fue designado como nuevo líder supremo del país, aunque aún no apareció públicamente y diversos informes señalan que se encontraría herido.

En paralelo, la Guardia Revolucionaria iraní advirtió que responderá con firmeza ante cualquier manifestación interna contra el régimen, luego de las protestas registradas en enero que dejaron miles de muertos, según distintas fuentes.