La Guardia Revolucionaria de Irán lanzó una ofensiva junto a Hezbolá en las inmediaciones de Tel Aviv

El Ejército israelí indicó que el proyectil utilizado habría sido un misil con ojiva de racimo, un tipo de armamento diseñado para liberar múltiples cargas explosivas más pequeñas antes de impactar.

Un edificio residencial en el centro de Israel resultó alcanzado por un proyectil durante la noche.

Un misil impactó este viernes por la noche en un edificio residencial ubicado a pocos kilómetros del aeropuerto Ben Gurión , en el centro de Israel, en el marco de una nueva ofensiva coordinada entre la Guardia Revolucionaria de Irán y el grupo libanés Hezbollah. Hasta el momento no se registraron víctimas , según informaron las autoridades israelíes.

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El impacto ocurrió alrededor de las 19:30 hora local en la localidad de Shoham , luego de que sirenas antiaéreas se activaran en Tel Aviv, el aeropuerto y otras zonas del centro del país . Tras el ataque, bomberos y equipos de emergencia acudieron al lugar para extinguir un incendio en la parte superior del inmueble de dos plantas y revisar si había personas atrapadas .

Videos difundidos por los servicios de emergencia mostraron una columna de humo y fuego elevándose desde el edificio alcanzado por el proyectil .

En Rishon Lezion , ciudad situada a unos 11 kilómetros de Shoham , también se registraron incidentes después de que fragmentos o submuniciones cayeran sobre la zona , lo que provocó el incendio de varios vehículos. Tampoco se reportaron heridos.

El Ejército israelí indicó que el proyectil utilizado habría sido un misil con ojiva de racimo , un tipo de armamento diseñado para liberar múltiples cargas explosivas más pequeñas antes de impactar .

Imágenes difundidas por medios locales muestran el momento en que el misil se fragmenta en el aire y dispersa varias bombas de menor tamaño, que luego caen sobre diferentes puntos.

Rishon Lezion Ataque Irán Israel El presidente de Israel, Isaac Herzog, visitó Rishon Lezion, el lugar donde impactó uno de los misiles iraníes. AJN

De acuerdo con estimaciones militares israelíes, cerca de la mitad de los misiles lanzados por Irán desde fines de febrero cuentan con este tipo de ojivas, capaces de dispersar decenas de submuniciones en un radio de hasta varios kilómetros.

Cada una de esas cargas contiene entre tres y veinte kilos de explosivo, lo que amplía el área de daño potencial. Además, algunas submuniciones pueden no detonar al caer, lo que obliga a mantener medidas de seguridad en la zona durante días o incluso semanas.

En las últimas semanas, los ataques con este tipo de armamento dejaron al menos 12 muertos en Israel, entre ellos dos trabajadores que murieron el lunes pasado en Yehud, otra localidad cercana al aeropuerto Ben Gurión, tras la caída de submuniciones.

Nueva oleada de ataques

La ofensiva fue reivindicada por la Guardia Revolucionaria iraní, que informó el lanzamiento de misiles de precisión Jeibar-Shekan y drones, en coordinación con Hezbollah.

Durante la operación se activaron sirenas antiaéreas en Jerusalén, Tel Aviv y otras ciudades, mientras el sistema de defensa israelí intentaba interceptar los proyectiles.

Según el comunicado difundido por Teherán, los objetivos incluyeron ciudades como Haifa, Caesarea, Zar’it y Shlomi, además de instalaciones vinculadas al complejo militar-industrial en Holon, al sur de Tel Aviv.

Las autoridades iraníes señalaron que el ataque coincidió con la conmemoración del Día de Al Quds, jornada anual impulsada por Irán en respaldo a la causa palestina.

El comunicado también indicó que la ofensiva forma parte de la 45ª ola de la denominada “Operación Promesa Honesta 4”, una campaña militar que incluye ataques contra objetivos israelíes y posiciones extranjeras en la región.

Hasta el momento no se reportaron heridos de gravedad en Israel, aunque la caída de restos de misiles interceptados provocó incendios en distintos puntos del centro del país. Uno de esos focos se registró en una granja cercana a Holon, sin que se informaran víctimas.

Las autoridades recordaron además que la censura militar israelí prohíbe difundir la ubicación exacta de impactos en instalaciones estratégicas o militares, con el objetivo de evitar que esa información pueda ser utilizada en futuros ataques.