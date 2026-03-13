Donald Trump, sobre la guerra con Irán: "Terminará cuando lo sienta en mis huesos" + Seguir en









El presidente estadounidense volvió a priorizar su juicio individual sobre los plazos militares o diplomáticos.

Hasta este momento, EEUU e Israel continúan sus operaciones militares contra Irán tras el inicio de su ofensiva el 28 de febrero. Foto: White House

El presidente de EEUU, Donald Trump, señaló que el fin de la guerra con Irán dependerá de su instinto al asegurar que lo sabrá cuando lo sienta "en sus huesos". En ese momento, el líder estadounidense volvió a priorizar su juicio individual sobre los plazos militares o diplomáticos.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Las declaraciones se llevaron a cabo durante una entrevista telefónica, emitida en Fox Radio. De todos modos, el mandatario estadounidense sugirió que el conflicto podría no durar mucho más: "No creo que vaya a pasar mucho tiempo antes de que esto termine”.

Por otro lado, allí Trump sugirió que el presidente ruso, Vladímir Putin, podría estar proporcionando asistencia a Irán: "Creo que podría estar ayudándolo a Irán un poco, sí, supongo"

Además, el ejecutivo reconoció la probable perspectiva de Putin sobre la participación de EEUU en otros lugares, añadiendo que el presidente ruso "probablemente piensa que estamos ayudando a Ucrania, ¿verdad?".

iran Desde que comenzó la campaña, Donald Trump fue dando señales contradictorias sobre cuánto tiempo podría durar el conflicto. Más declaraciones de Trump sobre el posible fin a la guerra con Irán Este jueves, Donald Trump también mostró su postura ante el tensión en Medio Oriente, asegurando que "EEUU ya ganó la guerra" y que, “Irán está prácticamente al final del camino", pero eso no significa que "vayamos a terminar con él de inmediato”, ante periodistas al referirse al estado del conflicto .

Así mismo, el líder estadounidense advirtió que su país posee la capacidad de atacar infraestructura clave dentro de Irán. “Podemos golpear zonas de Teherán y otros lugares que, si lo hacemos, les será casi imposible reconstruir su país, y no queremos eso”, afirmó. Hasta este momento, EEUU e Israel continúan sus operaciones militares contra Irán tras el inicio de su ofensiva el 28 de febrero. Sin embargo, desde que comenzó la campaña, Trump fue dando señales contradictorias sobre cuánto tiempo podría durar el conflicto.