Donald Trump anunció un bombardeo de EEUU contra una isla petrolera de Irán y aseguró que fueron "aniquilados todos los objetivos militares"

El mandatario decidió no destruir las instalaciones petroleras, aunque advirtió que podría revisar esa decisión si Teherán interfiere con la navegación en el estrecho de Ormuz.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció que las fuerzas armadas estadounidenses ejecutaron un bombardeo de gran magnitud contra la isla iraní de Kharg , una de las instalaciones energéticas estratégicas de la República Islámica. Además, Washington ofreció una recompensa de hasta u$s10 millones por información que conduzca al paradero del nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí , en el marco del programa “Rewards for Justice” del Departamento de Estado.

En un mensaje publicado en Truth Social , el mandatario aseguró que el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) llevó a cabo, bajo su orden directa, “uno de los bombardeos más poderosos de la historia de Oriente Medio” , con el que -según afirmó- fueron “aniquilados todos los objetivos militares” presentes en la isla.

Trump describió a Kharg como “la joya de la corona de Irán” y sostuvo que el operativo eliminó por completo las posiciones militares en ese enclave clave, donde se concentra gran parte de la infraestructura vinculada a la exportación petrolera del país. La isla, ubicada a unos 25 kilómetros de la costa iraní , alberga la principal terminal de carga de crudo de Irán y se estima que alrededor del 90% del petróleo que exporta el país pasa por esa instalación antes de salir al mercado internacional.

El mandatario estadounidense aseguró que, pese a la magnitud del ataque, decidió no destruir la infraestructura petrolera de la isla , aunque advirtió que podría reconsiderar esa decisión si Irán intenta obstaculizar el tráfico marítimo en la región.

“ Si Irán, o cualquier otro, hace algo que interfiera con el paso libre y seguro de los barcos a través del estrecho de Ormuz, reconsideraré inmediatamente esta decisión ”, advirtió Trump.

El mandatario también defendió la capacidad militar estadounidense y sostuvo que el país posee “las armas más poderosas y sofisticadas que el mundo haya conocido”, al tiempo que afirmó que Irán no tiene capacidad para defenderse de los ataques estadounidenses. En el mismo mensaje, reiteró su postura respecto al programa nuclear iraní y aseguró que Teherán “nunca tendrá un arma nuclear ni la capacidad de amenazar a Estados Unidos o al mundo”.

El mandatario concluyó su publicación con una advertencia dirigida a las autoridades iraníes y a sus aliados, a quienes instó a “deponer las armas y salvar lo que queda de su país”.

JD Vance afirma que Mojtaba Jameneí está "herido" pero desconoce la gravedad de su estado

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, resultó herido durante los ataques realizados por Estados Unidos e Israel, aunque afirmó que no se conoce con precisión la gravedad de sus lesiones.

“La situación allí es muy caótica. Los israelíes están atacando y, por supuesto, Estados Unidos está atacando varios objetivos. Sabemos que está herido, pero no sabemos exactamente qué tan grave es su estado”, declaró Vance ante periodistas en Carolina del Norte.

MOJTABA JAMENEI (1) JD Vance afirmó que el líder supremo iraní Mojtaba Jameneí resultó herido en los ataques recientes, aunque se desconoce la gravedad de su estado. EFE

Sus declaraciones se produjeron horas después de que el secretario de Guerra estadounidense, Pete Hegseth, afirmara que Jameneí habría resultado herido e incluso posiblemente desfigurado en los bombardeos en los que murió su padre, el anterior líder supremo Alí Jameneí.

El primer mensaje público de Mojtaba Jameneí tras asumir el liderazgo fue un comunicado escrito difundido el jueves, en el que llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz y prometió que “la sangre de los mártires será vengada”.

Durante su intervención ante la prensa, Vance evitó profundizar en las diferencias que mantuvo con Trump respecto al inicio de una guerra con Irán, aunque el propio presidente reconoció que existieron “diferencias filosóficas” dentro de su equipo sobre el alcance de la ofensiva.

El vicepresidente también fue consultado por el bombardeo contra una escuela de niñas en Minab, en el que murieron cerca de 180 personas y del que informes preliminares del Pentágono responsabilizan a Estados Unidos. Ante esa situación, pidió esperar el resultado de la investigación antes de sacar conclusiones.