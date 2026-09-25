Argentina exporta servicios nucleares a Rumania: Nucleoeléctrica busca extender la vida útil de reactores CANDU 6

La empresa argentina formalizó un Memorándum de Entendimiento con la operadora rumana SN Nuclearelectrica para avanzar en proyectos vinculados con tecnología CANDU 6, extensión de vida, ingeniería, mantenimiento y seguridad nuclear.

Central Nuclear de Cernavod está ubicada en la ciudad de Cernavod, en el condado de Constana, en el sureste de Rumanía, y a unos 160 kilómetros de la capital Bucarest.

Nucleoeléctrica Argentina dio un nuevo paso en su estrategia de internacionalización de servicios nucleares. La compañía firmó en Bucarest un Memorándum de Entendimiento (MoU) con la firma SN Nuclearelectrica , operadora de las centrales nucleares de Rumania , para explorar oportunidades de cooperación en proyectos vinculados con la tecnología CANDU 6 y ampliar la participación argentina en el mercado internacional de servicios especializados .

El acuerdo abre una agenda de trabajo que incluye extensión de vida y modernización de centrales, ingeniería, mantenimiento, seguridad nuclear y apoyo a nuevos proyectos , entre otras áreas.

El objetivo -dijeron desde NASA- es aprovechar capacidades desarrolladas por la industria nuclear argentina durante décadas de operación y convertir ese conocimiento acumulado en nuevas oportunidades comerciales en el exterior.

SN Nuclearelectrica S.A. es la empresa estratégica de energía nuclear de Rumania y el único productor de electricidad de origen nuclear del país . La compañía opera las dos unidades CANDU 6 de la Central Nuclear de Cernavod, con una potencia instalada conjunta de 1.400 MW , y además coordina actividades vinculadas al procesamiento de uranio y la fabricación de combustible nuclear CANDU.

En la firma del MoU estuvieron el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli; el presidente de Nucleoeléctrica, Juan Martín Campos; el presidente del Directorio de SN Nuclearelectrica, Laureniu Cazan, y el Director de Desarrollo y Gestión de Cartera de SN, Mihai Gioara.

Según la estrategia de inversiones 2025-2030 de la compañía, Nuclearelectrica aporta alrededor del 20% de la generación eléctrica total de Rumania . La empresa cotiza en la Bolsa de Bucarest desde 2013 y el Estado rumano, a través del Ministerio de Energía, posee 82,5% de su capital .

El grupo también cuenta con una planta de combustible nuclear en Piteti, que fabrica los elementos combustibles CANDU 6 utilizados por las unidades de Cernavod. La Unidad 1 comenzó a operar comercialmente en 1996 y la Unidad 2 en 2007.

Uno de los principales proyectos de la rumana Nuclearelectrica es precisamente la renovación de la Unidad 1 de Cernavod, proceso en el que la experiencia de Nucleoeléctrica Argentina con la extensión de vida de Embalse de Córdoba.

De Embalse a Cernavod: conocimiento que busca convertirse en exportación

El entendimiento entre empresas tiene como punto de partida una experiencia tecnológica compartida. Argentina y Rumania operan centrales basadas en tecnología CANDU 6, una plataforma de origen canadiense que utiliza uranio natural y agua pesada como moderador y refrigerante. En Argentina, la tecnología está asociada a la Central Nuclear Embalse, en Córdoba, mientras que en Rumania es utilizada en la central de Cernavod.

La firma del MoU contó con la participación del secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli; el presidente de Nucleoeléctrica, Juan Martín Campos; y el presidente del Directorio de SN Nuclearelectrica, Laureniu Cazan, además de autoridades y equipos técnicos de la compañía rumana.

La experiencia acumulada por Nucleoeléctrica en Embalse constituye uno de los principales activos sobre los que se construye esta cooperación. La compañía argentina completó el proyecto de extensión de vida de la central, que permitió iniciar un nuevo ciclo operativo de 30 años, mientras que SN Nuclearelectrica lleva adelante un proceso de extensión de vida de la Unidad 1 de Cernavod.

La coincidencia entre ambos procesos permite establecer un intercambio técnico sobre una de las etapas más complejas de la operación nuclear: mantener y modernizar una central que ya atravesó buena parte de su vida útil, incorporando mejoras tecnológicas y actualizaciones necesarias para continuar operándola bajo los estándares de seguridad correspondientes.

Reactor CANDU en Córdoba. Nucleoeléctrica, que tiene bajo su responsabilidad la operación de Atucha I, Atucha II y Embalse, busca posicionar su experiencia como operador de centrales nucleares y proveedor de servicios especializados. Nucleoeléctrica

“Nucleoeléctrica aporta a esta cooperación más de cinco décadas de experiencia argentina en operación nuclear y más de cuatro décadas de experiencia con tecnología CANDU en la Central Nuclear Embalse”, señaló Juan Martín Campos.

El presidente de la compañía destacó además que los equipos argentinos desarrollaron capacidades en distintas áreas de la actividad nuclear. “Nuestros equipos técnicos han desarrollado capacidades comprobadas en operación, mantenimiento, ingeniería y ejecución de grandes proyectos, incluida la exitosa extensión de vida de Embalse”, agregó.

La delegación argentina realizó además una visita técnica a la central de Cernavod, donde mantuvo reuniones con los equipos de SN Nuclearelectrica y recorrió las instalaciones. El objetivo fue profundizar el intercambio de conocimiento entre ambos operadores y detectar áreas concretas en las que las capacidades argentinas puedan incorporarse a los proyectos que desarrolla la compañía rumana.

El Memorándum no se limita a la extensión de vida de centrales. El acuerdo contempla explorar oportunidades en modernización, ingeniería, mantenimiento y seguridad nuclear, además de posibles servicios vinculados con nuevos proyectos. De esta manera, la cooperación puede abarcar diferentes etapas de la cadena de valor nuclear y no solamente la operación de las centrales existentes.

El acuerdo con SN Nuclearelectrica representa un nuevo capítulo para la industria nuclear argentina: la experiencia desarrollada en la cental nuclear de Embalse. Nucleoeléctrica S.A.

Qué dijeron los rumanos de la firma del acuerdo

Desde SN Nuclearelectrica destacaron que el intercambio de conocimientos con Nucleoeléctrica representa una ventaja concreta para el proyecto de renovación de la Unidad 1 de Cernavod y reafirmaron el compromiso de avanzar con los más altos estándares.

Según el comunicado oficial al que accedió Energy Report, el acuerdo permitirá explorar oportunidades en tecnología CANDU 6, extensión de vida útil, renovación y modernización, ingeniería de materiales y de las especialidades eléctrica, mecánica y civil, sistemas de control e instrumentación, análisis de seguridad nuclear, dinámica de fluidos y física de reactores, además de incorporar la experiencia argentina y rumana en la construcción y puesta en marcha de nuevas unidades.

El acuerdo también prevé la creación de un Comité Directivo para impulsar las distintas líneas de trabajo y profundizar la cooperación. “La cooperación en áreas técnicas clave entre dos operadores nucleares CANDU representa una contribución bilateral efectiva, dedicada a la mejora continua y al desarrollo de las operaciones, basada en las mejores prácticas y las lecciones aprendidas”, señaló Mihai Gioara, director de Desarrollo y Gestión de Cartera de SN Nuclearelectrica.

El rumano Mihai Giora consideró que la alianza permitirá obtener beneficios concretos a mediano y largo plazo, al tiempo que contribuirá al fortalecimiento de la industria nuclear tanto a nivel local como global.

La experiencia argentina como activo exportable

El acuerdo con Rumania se inscribe en una estrategia más amplia impulsada por la Secretaría de Asuntos Nucleares para incrementar las exportaciones argentinas de bienes y servicios nucleares de alto valor agregado.

La apuesta consiste en utilizar una capacidad construida durante décadas dentro del sistema nuclear argentino para competir en un mercado internacional en el que la experiencia operativa, la ingeniería especializada y el conocimiento técnico tienen un peso significativo. En ese esquema, Nucleoeléctrica busca posicionar su experiencia como operador de centrales nucleares y proveedor de servicios especializados. La empresa tiene bajo su responsabilidad la operación de Atucha I, Atucha II y Embalse, que en conjunto cuentan con 1.763 MW de potencia instalada.

La compañía también desarrolla servicios de ingeniería, mantenimiento, fabricación de componentes y capacitación, áreas que forman parte del conocimiento acumulado por el sistema nuclear argentino y que ahora buscan ampliar su presencia fuera del país.

El entendimiento firmado en Bucarest suma así un nuevo mercado potencial para esas capacidades. Y, al mismo tiempo, vincula a dos operadores que enfrentan desafíos tecnológicos similares alrededor de la plataforma CANDU 6.

Para Argentina, el interés excede la prestación puntual de un servicio. La exportación de ingeniería y conocimiento nuclear permite incorporar valor agregado a una cadena industrial construida durante más de cinco décadas, con la posibilidad de generar nuevos contratos para empresas, profesionales y proveedores especializados.

El acuerdo con SN Nuclearelectrica representa, en ese sentido, un nuevo capítulo para la industria nuclear argentina: la experiencia desarrollada en Embalse y en el resto del parque nuclear comienza a funcionar también como una plataforma para exportar servicios, ingeniería y conocimiento tecnológico.