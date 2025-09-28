Donald Trump busca acercarse a un acuerdo por el alto el fuego en la Franja de Gaza: "Lo lograremos"

El presidente de Estados Unidos recibirá a Benjamín Netanyahu este lunes en la Casa Blanca y aseguró que es una "oportunidad real de lograr algo grande en Medio Oriente".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , de cara a un nuevo encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, insinuó que podrían avanzar las negociaciones para alcanzar un alto el fuego en la Franja de Gaza, donde continúa la ofensiva.

A través de su red social, Truth Social , el mandatario norteamericano sostuvo que esta es una "oportunidad real de lograr algo grande en Medio Oriente " y anticipó que se dará "algo especial" por primera vez. "¡Lo lograremos!”, vaticinó palpitando el encuentro que se concretará este lunes en la Casa Blanca.

La semana pasada ya se había pronunciado en el mismo sentido durante un intercambio con periodistas. En ese momento, aseguró estar cerca de llegar a un "acuerdo" para ponerle un punto final a la guerra que comenzó el 7 de octubre de 2023 tras los ataques del grupo terrorista Hamás contra la población civil israelí. Desde entonces, la replica de Israel no cesó. Incluso, la ONU calificó su accionar contra la población palestina como un genocidio . En las últimas 24 horas, las fuerzas aéreas habían atacado 140 objetivos militares en Gaza , incluidos militantes y lo que describió como infraestructura militar , informó el ejército israelí.

“Será un acuerdo que recupere a los rehenes. Será un acuerdo que ponga fin a la guerra ”, aseguró el líder republicano. Por su parte, el mandatario israelí sostuvo: “Espero que podamos lograrlo porque queremos liberar a nuestros rehenes”, dijo el domingo en Fox News y remarcó que su objetivo es "deshacerse del régimen de Hamas, desarmarlo, desmilitarizar Gaza y construir un nuevo futuro para los habitantes de Gaza y los israelíes, y para toda la región”.

El plan de paz de Donald Trump

El plan que propuso Trump consiste en 21 puntos, según informaron fuentes diplomáticas. Entre ellos están el alto el fuego permanente en Gaza, la liberación de rehenes israelíes en territorio palestino, la retirada de Israel y que Hamás no participe del próximo gobierno de Gaza.

Netanyahu puso en duda la participación de la Autoridad Palestina, con sede en Cisjordania, en un futuro gobierno de Gaza. “La probabilidad de una Autoridad Palestina reformada que cambie completamente de rumbo, que acepte un Estado judío y que enseñe a sus niños a abrazar la coexistencia y la amistad con el Estado judío, en lugar de vivir su vida con el objetivo de aniquilarlo, no creo que eso suceda”, afirmó.

Durante su discurso ante la Asamblea General de las Naciones, donde fue abucheado, el primer ministro apuntó contra los países que reconocieron el Estado de Palestina.

Consideró que la creación de un Estado palestino sería un “suicidio nacional” para Israel, declaró entonces, y prometió “terminar el trabajo” contra Hamas “lo más rápido posible” en la Franja de Gaza, devastada por casi dos años de guerra.