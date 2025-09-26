Benjamín Netanyahu fue abucheado en la ONU: "Quienes reconocen al Estado palestino envían un mensaje, asesinar a los judíos se recompensa"







El primer ministro israelí estuvo presenté en la 80° Asamblea General de la ONU. Allí, se refirió al conflicto en Gaza, volvió a despotricar contra la solución de los dos Estados y aseguró que "no descansará" hasta recuperar a los rehenes.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, fue abucheado en la 80° Asamblea de la ONU y tuvo un fuerte discurso contra la población en la Franja de Gaza y cuestionó a aquellos países que reconocieron a Palestina como un Estado: "Envían un mensaje: asesinar a los judíos se recompensa”.

En su exposición, el líder israelí fue tajante sobre la solución de los dos Estados y argumentó que "los palestinos nunca han creído en esa opción".

"Quieren un Estado palestino en lugar del Estado de Israel. Cada vez que se les da territorio, lo utilizan para atacarnos. Tenían Gaza y la convirtieron en campo de batalla”, denunció.

El discurso de Benjamín Netanyahu contra Palestina en la ONU Antes de que comience su discurso, cientos de delegados de diferentes países abandonaron el recinto en señal de protesta ante la avanzada del ejército israelí en territorio de Gaza. Por su parte, el representante de Palestina, Mahammud Abbas, no pudo hablar en la asamblea a causa del veto de Estados Unidos a que viajara al país.

Benjamín Netanyahu Los aplausos y silbidos contra Benjamín Netanyahu. ONU

En este tenso escenario, Netanyahu reforzó su postura bélica y arremetió no solo contra Hamás y Palestina, sino también contra todos aquellos países que esbozaron críticas contra el gobierno israelí y abogaron por la solución de los dos Estados. Noticia en desarrollo-.