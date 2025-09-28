Hamás niega haber recibido un plan de alto el fuego de Donald Trump







El movimiento palestino rechaza la versión de Washington y asegura que no fue notificado de ninguna propuesta en medio de la ofensiva israelí.

Hamás desmiente haber recibido la propuesta de alto el fuego de Donald Trump. Agencia AJN

Hamás desmintió este domingo haber recibido una propuesta de alto el fuego por parte del presidente de EEUU, Donald Trump, pese a que el mandatario aseguró que existía un principio de acuerdo. El grupo palestino señaló que no tiene conocimiento de ningún plan y descartó que se haya alcanzado algún tipo de compromiso.

“Hamás no ha recibido el plan del presidente estadounidense Donald Trump para un alto el fuego en la Franja de Gaza, mientras las fuerzas israelíes amplían su agresión sobre la ciudad de Gaza”, afirmó la organización en un comunicado. La declaración llega tras versiones difundidas por medios internacionales sobre un supuesto borrador.

guerra israel hamas.jpg Medios internacionales difundieron un plan que Hamás asegura no conocer. Pixabay

Los puntos filtrados del plan Según el diario Haaretz, el esquema incluía la liberación de todos los rehenes israelíes a cambio de cientos de prisioneros palestinos, así como la retirada gradual de las tropas israelíes de la Franja de Gaza y el fin de Hamás en el enclave. Sin embargo, el movimiento islámico negó que se hubiera discutido ese escenario.

Reacciones en Israel y Washington Hamás subrayó que tampoco el Gobierno israelí se pronunció sobre un pacto de este tipo. El comunicado coincide con la inminente reunión en Nueva York entre Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien mostró resistencia a detener la ofensiva militar.

Donald Trump y Benjamin NEtanyahu.webp Washington había presentado el plan a países de mayoría musulmana durante la Asamblea General de la ONU. El plan de Washington, presentado a países de mayoría musulmana en los márgenes de la Asamblea General de Naciones Unidas, fue mencionado públicamente por Trump, quien sostuvo que tanto Hamás como Israel “están al corriente de estas conversaciones”.