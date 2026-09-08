Revelan un plan de Hezbollah para asesinar a un alto funcionario de la SIDE + Agregar ámbito en









Informes de inteligencia dieron avisos sobre un plan para matar en la Argentina a tres personas, entre ellas Diego Kravetz, subsecretario de la SIDE.

Israel ya había eliminado al líder del grupo, Hassan Nasrallah. Vox

Dos informes de inteligencia extranjeros encendieron una alerta en la Argentina por un supuesto plan de Hezbollah para realizar asesinatos en el país. Fuentes oficiales confirmaron a Ámbito que entre los posibles objetivos apareció Diego Kravetz, subsecretario de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), cuya custodia fue reforzada luego de que los organismos de seguridad recibieran información sobre una eventual operación.

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Dos informes sobre un posible ataque La primera alerta habría llegado a fines de abril a través de un servicio de inteligencia europeo. De acuerdo con la información expuesta ante los legisladores, el reporte se basaba en una fuente ubicada en El Líbano y advertía que Hezbollah tenía previsto eliminar a cinco personas en la Argentina. Entre los nombres mencionados aparecía Kravetz.

Unos 15 días después, la SIDE recibió un segundo informe, esta vez proveniente de un servicio de inteligencia de Arabia Saudita. Ese reporte habría ratificado la existencia de la amenaza, aunque reducía de cinco a tres la cantidad de posibles objetivos. Kravetz volvía a aparecer entre las personas señaladas y era, según la información difundida, el único de los tres cuya identidad trascendió públicamente.

A partir de las alertas, se dispuso un refuerzo de la seguridad del subsecretario de la SIDE y de su núcleo familiar. La amenaza también fue puesta en conocimiento de los integrantes de la Comisión Bicameral, que recibió a las principales autoridades de los organismos de inteligencia para analizar la situación y otros aspectos vinculados con la seguridad nacional.

Diego Kravetz, subsecretario de la SIDE. La tensión con Hezbollah y el contexto internacional La advertencia se conoció en un contexto de fuerte tensión en Medio Oriente y de un alineamiento cada vez más marcado del gobierno de Javier Milei con Israel. La información difundida ubica los reportes en abril, durante una etapa de escalada del conflicto entre Israel y Hezbollah y en paralelo con el endurecimiento de la política exterior argentina hacia Irán.

La Argentina mantiene además un antecedente particularmente sensible respecto de Hezbollah y las estructuras vinculadas con Irán. Los atentados contra la Embajada de Israel, en 1992, y la AMIA, en 1994, dejaron como principal hipótesis investigativa la participación de organizaciones vinculadas con Irán y Hezbollah. Dos informes secretos advirtieron sobre un posible plan de Hezbollah para cometer asesinatos selectivos en la Argentina. Entre los objetivos mencionados aparece un alto funcionario de la SIDE. AP En este caso, sin embargo, los informes mencionados describen una modalidad diferente: posibles asesinatos selectivos contra objetivos específicos en lugar de un atentado masivo. La hipótesis vuelve a poner bajo la lupa la actividad de organizaciones vinculadas al terrorismo internacional en el país y el nivel de cooperación entre los servicios de inteligencia argentinos y sus pares extranjeros. La información sobre el supuesto plan fue conocida públicamente a partir de la reunión reservada de la Bicameral y de la investigación periodística que reconstruyó el contenido de los informes. Hasta el momento, no se informó públicamente que el supuesto operativo haya avanzado más allá de las amenazas detectadas por los servicios de inteligencia.

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