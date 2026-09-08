Soledad Silveyra fue internada tras un accidente doméstico + Agregar ámbito en









La actriz de 74 años debió ser asistida por uno de sus hijos tras estar sola al momento del accidente. Se espera que le den el alta pronto y haga reposo por un tiempo considerable.

La actriz ya venía manifestado en agosto que atraviesa una trocanteritis.

La actriz Soledad Silveyra debió ser internada en las últimas horas en el sanatorio Otamendi luego de sufrir una caída que le provocó una fisura de cadera. El episodio ocurrió mientras la intérprete de 74 años se encontraba sola en su vivienda





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“Estaba sola. Se quebró la cadera, es una fisura la que tiene ahora. Ya venía mal de la espalda, venía con algunos problemas de salud, que había suspendido un par de funciones”, indicaron en América TV.

Soledad Silveyra fue internada tras sufrir una caída en su casa: "Tiene una fisura en la cadera" Tras la caída, la propia actriz se comunicó con Facundo, uno de sus hijos, quien acudió de inmediato a asistirla. En cuanto a su ánimo, aseguraron que "está bien pero cansada" y se estima que su recuperación dure un tiempo.

De momento, los médicos no contemplan una intervención quirúrgica y esta semana podría tener el alta, aunque "va a tener reposo y viene para largo”. El accidente no es un hecho aislado, sino la continuidad de un cuadro físico delicado que la intérprete viene atravesando desde hace meses.

El cuadro de trocanteritis tuvo consecuencias sobre su actividad teatral y debió suspender algunas funciones. Antecedentes de salud de Soledad Silveyra La actriz ya venía manifestado en agosto que atraviesa una trocanteritis, una inflamación de la bolsa sinovial ubicada en la zona lateral y externa de la cadera. Según relató entonces, el problema había comenzado después de una caída que sufrió durante un viaje y que había derivado además en una fractura lumbar. Ese cuadro había tenido consecuencias sobre su actividad teatral. La actriz debió suspender algunas funciones mientras atravesaba el proceso de recuperación.

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