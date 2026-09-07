"South Park" obtuvo su primer Emmy en 13 años y se lo dedicó a Donald Trump + Agregar ámbito en









Trump fue objeto de burlas constantes durante los 10 episodios emitidos durante el período de elegibilidad para los premios Emmy de 2026.

Desde las redes sociales de la serie celebraron la obtención del Emmy.

South Park, de Comedy Central, que volvió a la categoría de Mejor Programa de Animación con su primera nominación en cinco años, se alzó con su primer premio en 13 años. En el escenario, el cocreador de South Park, Trey Parker, agradeció a los fans. En las redes sociales, el programa celebró burlándose del blanco frecuente de los episodios ganadores del Emmy: el presidente de EEUU Donald Trump.

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Rodeado de los personajes de South Park, incluido Satanás, quien le valió a Parker una nominación a mejor voz este año, la versión animada del presidente sostiene una estatuilla del Emmy con los pantalones y la ropa interior bajos.

En la foto, se lee sobre la cabeza de Trump: "¡Por fin tienes tu Emmy!". Probablemente se trate de una crítica a su historial con los premios de la Academia de Televisión. Trump fue nominado dos veces a los Emmy por The Apprentice, recibiendo nominaciones a Mejor Programa de Telerrealidad de Competición en 2004 y 2005. Perdió en ambas ocasiones.

Congratulations to Trey Parker, Matt Stone, and the entire South Park team on their Emmy win for Outstanding Animated Program! pic.twitter.com/KlpvuhhWH2 — South Park (@SouthPark) September 7, 2026 Donald Trump y su papel en las últimas temporada de South Park Trump, representado en South Park con fotografías reales pegadas a un cuerpo animado, fue objeto de burlas constantes durante los 10 episodios emitidos durante el período de elegibilidad para los premios Emmy de 2026, divididos en dos temporadas de cinco episodios, la 27 y la 28. La sátira provocó que la Casa Blanca respondiera con una declaración en la que afirmaba que "el programa ha sido irrelevante durante 20 años, basándose en ideas poco inspiradas para llamar la atención".

Creada por Parker y Matt Stone, South Park , que se estrenó en 1997, obtuvo este año un récord de tres nominaciones a los premios Emmy, además de un premio de la Academia de Televisión.