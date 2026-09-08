Vacuna antigripal PAMI: quiénes pueden recibirla gratis y qué deben presentar

La obra social mantiene activa la campaña 2026 en farmacias adheridas. Los afiliados pueden recibir la dosis sin costo y sin gestionar un turno.

La campaña de PAMI permite acceder a la inmunización contra la gripe en farmacias habilitadas de todo el país, sin pago ni turno previo.

PAMI mantiene vigente la campaña de vacunación antigripal 2026 para sus afiliados, con acceso gratuito en las farmacias habilitadas de su red. La aplicación no requiere sacar un turno previo y el organismo indica que nadie puede cobrar por la dosis.

La campaña empezó el 30 de marzo y las dosis están disponibles en farmacias adheridas de todo el país. La modalidad busca facilitar el acceso durante la temporada de mayor circulación de virus respiratorios, especialmente entre las personas mayores y quienes presentan condiciones que aumentan el riesgo de sufrir complicaciones.

El requisito cambia según la edad y la situación de salud del afiliado. Para algunos grupos alcanza con presentar el DNI y la credencial de PAMI, mientras que quienes tienen menos de 65 años y pertenecen a un grupo de riesgo deben sumar documentación médica que justifique la aplicación.

Los afiliados de 65 años o más tienen acceso directo a la vacunación. Para recibir la dosis deben presentar el DNI y la credencial de PAMI, sin necesidad de llevar una receta, una orden médica ni gestionar un turno previamente. También pueden acceder directamente embarazadas y niños y niñas de entre 6 y 24 meses que estén incluidos dentro de la cobertura.

Para los afiliados menores de 65 años que presentan factores de riesgo , el procedimiento es diferente. Además de acreditar identidad y afiliación, deben presentar una indicación médica escrita que incluya el diagnóstico que justifica la vacunación. PAMI contempla distintas enfermedades respiratorias, cardíacas y situaciones de inmunosupresión dentro de los factores que pueden justificar la aplicación.

Entre las enfermedades respiratorias consideradas aparecen EPOC, enfisema congénito, displasia broncopulmonar, bronquiectasias, fibrosis quística y asma moderada o grave. En el caso de las patologías cardíacas se incluyen, entre otras, insuficiencia cardíaca, enfermedad coronaria, reemplazo valvular, valvulopatías y cardiopatías congénitas. También están contempladas ciertas inmunodeficiencias, el VIH/sida, tratamientos inmunosupresores o con corticoides en altas dosis, asplenia y desnutrición grave.

Dónde se aplica la dosis y cómo encontrar una farmacia habilitada

La vacunación se hace en las farmacias que integran la Red PAMI y que están habilitadas para aplicar la dosis. El organismo cuenta con un buscador oficial para localizar los establecimientos disponibles según la zona de residencia. Aunque no hace falta sacar turno, PAMI recomienda consultar previamente con la farmacia elegida para confirmar que dispone de vacunas.

El buscador permite identificar las farmacias habilitadas para vacunación antigripal y también consultar los establecimientos de la red que atienden a afiliados. Además, PAMI dispone de la línea PAMI Escucha, 138, para realizar consultas y recibir orientación. La campaña cuenta con más de 6.700 farmacias habilitadas en la red.

Qué documentación hay que llevar según cada caso

Para los mayores de 65 años, el trámite es directo: DNI y credencial PAMI. No deben presentar una receta electrónica ni una orden médica para recibir la vacuna. En el caso de embarazadas y niños de entre 6 y 24 meses, también se solicita DNI y credencial. Para los menores de 65 años que tienen factores de riesgo, se agrega la indicación médica correspondiente, con el diagnóstico que acredita la condición de salud por la que se recomienda la inmunización.

Vacunación antigripal: qué pasa si el afiliado no puede trasladarse

PAMI contempla la vacunación antigripal a domicilio para las personas que, por sus condiciones particulares, no pueden acercarse hasta una farmacia habilitada. La solicitud puede completarse a través de PAMI Escucha, por la página web del organismo o personalmente en una agencia.

Esta alternativa está pensada para evitar el traslado de afiliados con dificultades de movilidad. En paralelo, PAMI realiza operativos destinados a personas que viven en hogares de larga estadía, geriátricos o centros especializados, mediante acciones coordinadas por sus Unidades de Gestión Local.

La vacuna antigripal también puede aplicarse junto con otras vacunas indicadas para ciertos grupos. PAMI informó que la dosis contra la gripe puede administrarse de manera simultánea con las vacunas contra la neumonía o el COVID-19, sin que sea necesario una separación entre las aplicaciones.