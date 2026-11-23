El mandatario celebró la decisión del directorio y aseguró que el Gobierno estadounidense no tiene pruebas de irregularidades del empresario.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó este lunes la reincorporación de Jensen Huang al frente de Nvidia y consideró que la decisión del directorio fue acertada. Además, descartó que el regreso del empresario represente un peligro para la seguridad nacional y aseguró que no existen pruebas de conductas ilegales.

A través de una publicación en Truth Social, el mandatario celebró la restitución del cofundador de la compañía como director ejecutivo y destacó su importancia para el desarrollo tecnológico y la economía estadounidense. Trump calificó a Huang como un "gran patriota" y un "tesoro nacional" .

"La junta directiva de NVIDIA ha tomado la decisión correcta y apropiada de devolver a Jensen Huang al cargo de director ejecutivo", escribió el presidente en su plataforma. En el mismo mensaje, sostuvo que el país necesita el liderazgo del empresario para garantizar el crecimiento de la firma y contribuir a la prosperidad de Estados Unidos.

Trump también se refirió a las sospechas que rodearon la salida del ejecutivo y aseguró que el Gobierno no encontró elementos que permitan considerar su regreso como una amenaza: "El Gobierno de Estados Unidos no tiene motivos para creer que el regreso de Jensen a NVIDIA suponga algún riesgo para la seguridad nacional" , afirmó.

En ese sentido, agregó que el fiscal general estadounidense le confirmó que las autoridades no cuentan con evidencias de que Huang haya cometido delitos. El mandatario también destacó el vínculo personal que desarrolló con el empresario y volvió a defender su regreso a la conducción de la fabricante de semiconductores.

Jensen Huang había renunciado el 12 de noviembre, en medio de un escándalo por sus relaciones extramatrimoniales y sospechas vinculadas con China.

Huang había renunciado el 12 de noviembre, luego de que trascendieran informaciones sobre sus relaciones extramatrimoniales y los presuntos contactos de una empresaria de su entorno con la inteligencia china. Las acusaciones generaron repercusiones y quedaron bajo análisis, mientras Pekín rechazó las versiones de espionaje.

El giro del directorio y la presión de Trump

La reincorporación representó un cambio en la postura de la conducción de Nvidia, que días antes había descartado públicamente la posibilidad de reinstalar al empresario. En ese período, Colette Kress había asumido como CEO interina, mientras la compañía evaluaba cómo reorganizar su liderazgo.

Trump había reclamado en varias oportunidades que Huang regresara a la empresa. Sus declaraciones públicas y los pedidos de distintos sectores inversores aumentaron la presión sobre el directorio, que finalmente dio marcha atrás y aprobó su reincorporación.

Colette Kress había asumido temporalmente la conducción de Nvidia durante la salida de Huang.

Trump pidió mantener la investigación sobre los chips

Aunque celebró el regreso del empresario, el presidente también reclamó que Nvidia continúe con sus controles internos sobre las operaciones internacionales y el cumplimiento de las restricciones de exportación estadounidenses.

"NVIDIA debe continuar su exhaustiva investigación interna sobre el cumplimiento por parte de la empresa de los controles de exportación de Estados Unidos, a fin de garantizar que está cumpliendo sus obligaciones legales y su deber patriótico de proteger la seguridad nacional estadounidense", escribió.

La advertencia apunta a las sospechas sobre posibles transferencias de chips avanzados hacia China a través de canales no autorizados, un asunto que mantiene bajo atención a las autoridades estadounidenses.

Tras confirmarse su regreso, Huang también expresó su satisfacción por volver a liderar la compañía: "Me honra regresar a NVIDIA y liderar una de las empresas tecnológicas más influyentes del mundo en el inicio de una nueva revolución industrial", declaró.

La decisión devuelve a Huang al frente de una de las compañías estratégicas para el desarrollo de la inteligencia artificial, en medio de las tensiones entre Washington y Pekín por el acceso a los semiconductores de última generación.

Trump se atribuyó el regreso de Jensen Huang a Nvidia y reveló qué le pidió en una llamada

Donald Trump afirmó que convenció a la junta directiva de Nvidia para que Jensen Huang regresara como director ejecutivo y presidente de la compañía. Según relató en una entrevista con CNBC, después de conseguir el acuerdo llamó al empresario y le hizo un pedido concreto: “Me tienes que prometer algo”, recordó que le dijo antes de exigirle que trabajara duro.

El mandatario sostuvo que los directivos también solicitaron garantías por las posibles amenazas a la seguridad nacional vinculadas con el caso: “Les dimos garantías, al menos con todo lo que sabemos, y sabemos mucho”, aseguró. Además, descartó que la continuidad de Huang represente un peligro para Estados Unidos y defendió su regreso: “El riesgo es perderlo”, afirmó, al tiempo que insistió en que el empresario no había hecho nada malo.

La reincorporación se produjo menos de dos semanas después de su renuncia, presentada el 12 de noviembre, en medio de reportes sobre una presunta relación con una ejecutiva vinculada a posibles maniobras para desviar chips avanzados de Nvidia hacia China. Aunque Washington no confirmó que existiera espionaje, las versiones generaron preocupación. La crisis también impactó en Wall Street, donde la compañía perdió cerca de u$s1,04 billones de valor bursátil entre el 11 y el 20 de noviembre. Tras el anuncio del regreso de Huang, sus acciones registraron un fuerte rebote.