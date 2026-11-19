El empresario cuestionó los resultados de sus aportes a candidatos republicanos y rechazó una adhesión ciega a sus políticas: “Yo no soy MAGA”.

Elon Musk cuestionó los resultados de sus aportes electorales y aseguró que no mantiene una adhesión incondicional al Partido Republicano.

Elon Musk expresó su arrepentimiento por haber destinado más de u$s400 millones a las elecciones de medio mandato en Estados Unidos y tomó distancia de MAGA , el movimiento político que lidera Donald Trump . El empresario sostuvo que su respaldo económico tuvo resultados limitados y aseguró que reconoce aspectos positivos y negativos tanto entre los republicanos como entre los demócratas.

“Me siento bastante tonto por haber gastado tanto dinero y no ver mucho a cambio” , afirmó el miércoles durante una entrevista en la cumbre DealBook de The New York Times.

Consultado sobre qué haría si pudiera volver atrás, respondió que “probablemente” habría gastado menos, aunque dejó abierta otra lectura sobre el impacto de sus aportes: “O quizá habría sido mucho peor sin eso. Pero sin duda demuestra que las elecciones estadounidenses no se tratan solo de dinero”.

Durante la conversación, el dueño de Tesla, SpaceX y X rechazó identificarse como un seguidor incondicional del espacio de Trump, cuyo nombre proviene del lema “Make America Great Again” .

“Yo no soy MAGA” , sostuvo, antes de precisar qué entiende por esa pertenencia: “Si eso significa una especie de adhesión ciega a un conjunto de políticas del Partido Republicano, entonces ciertamente no tengo eso. Creo que hay aspectos positivos y negativos en ambos partidos”.

Las declaraciones marcaron un contraste con el papel que Musk tuvo en el regreso de Trump a la Casa Blanca y durante los primeros meses de su administración, cuando se convirtió en uno de sus aliados de mayor exposición pública.

El empresario fue uno de los aliados más visibles de Donald Trump durante el comienzo de su segundo mandato.

Más de u$s150 millones para una candidatura que perdió en Texas

Musk, radicado en Texas junto con varias de sus empresas, destinó más de u$s400 millones a respaldar a candidatos republicanos alineados con Trump en los comicios de noviembre.

Dentro de ese monto, más de u$s150 millones fueron dirigidos al apoyo de Ken Paxton, candidato al Senado por Texas, quien perdió frente al demócrata James Talarico. El resultado representó la primera victoria demócrata en una elección de alcance estatal en ese distrito en más de tres décadas.

La derrota fue uno de los resultados adversos que atravesaron la apuesta electoral del empresario, que ahora puso en duda la conveniencia de haber comprometido semejante volumen de recursos.

De la cercanía con Donald Trump a las dudas sobre su apuesta política

La posición que expresó en DealBook se diferencia del entusiasmo que mostró durante la asunción presidencial del 20 de enero de 2025, cuando compartió la ceremonia con otros referentes de las grandes tecnológicas y celebró el triunfo republicano como un acontecimiento decisivo.

Horas después de la investidura, Musk participó de un acto en Washington en el que agradeció a los simpatizantes de Trump y presentó el resultado electoral como una “bifurcación en el camino de la civilización humana”.

Más tarde encabezó el Departamento de Eficiencia Gubernamental, desde donde ganó protagonismo dentro de la administración. Sus declaraciones actuales, sin embargo, introducen una distancia respecto de aquella identificación pública con el oficialismo, aunque no incluyeron un anuncio de retiro definitivo del financiamiento político.