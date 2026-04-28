El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó las acusaciones vinculadas al manifiesto del atacante de la Cena de Corresponsales y protagonizó un fuerte cruce en televisión, donde negó ser “un pedófilo” o “un violador” y calificó a la periodista de dar difusión a afirmaciones falsas.
Donald Trump negó las acusaciones del agresor y estalló en contra una periodista: "No soy un pedófilo ni un violador"
El presidente reaccionó con dureza cuando le leyeron la carta del atacante y apuntó contra la periodista que lo entrevistaba.
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El episodio ocurrió durante una entrevista en el programa 60 Minutes, cuando la periodista Norah O'Donnell leyó fragmentos del documento atribuido a Cole Thomas Allen, el joven señalado por el ataque ocurrido menos de 24 horas antes en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca.
La reacción de Trump fue inmediata. “Estaba esperando a que leyeras eso porque sabía que lo harías”, lanzó, visiblemente molesto. Luego redobló su respuesta: “Porque usted es una persona horrible, realmente horrible. Sí, él escribió eso. Yo no soy un violador, no violé a nadie. No soy un pedófilo. Lo que usted leyó es basura escrita por una persona enferma.”
El mandatario también cuestionó que esos dichos fueran mencionados al aire y agregó: “Me relacionaron con cosas que no tienen nada que ver conmigo. Fui totalmente exonerado. Sus amigos del otro lado (demócratas) son los que estuvieron involucrados con Epstein y otras cosas. Deberías avergonzarte de leer eso porque yo no soy nada de eso”.
Qué decía el manifiesto del atacante
El documento, que el propio agresor dejó antes del intento de ataque, incluía referencias directas a Trump. “Ya no estoy dispuesto a permitir que un pedófilo, un violador y un traidor manche mis manos con sus crímenes”, señalaba el texto en su inicio.
Según se conoció, el joven había planificado atacar a integrantes de la administración siguiendo un orden jerárquico y sostenía que esa noche representaba “la primera oportunidad real para hacer algo al respecto”. En el escrito también aparecían reflexiones políticas, religiosas y personales.
Durante la entrevista, cuando se mencionó que el atacante había difundido mensajes con retórica antitrumpista, el presidente volvió a elevar el tono: “¿Por qué no lee todo lo antitrumpista? ¿Por qué no lo lee? Acaba de hacerlo, así que ¿por qué no lo lee?”.
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