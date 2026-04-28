Analizaron más de 4.000 posteos de Cole Allen: qué descubrió la investigación del tiroteo en Washington

Las cuentas vinculadas al joven de 31 años cambiaron en los últimos años, con un odio exacerbado hacia la gestión republicana. “Todo el mundo ya sabe que Trump es una maldita persona horrible en múltiples dimensiones y nadie ha hecho una mi**da”, llegó a sostener en abril de 2025.

“Todo el mundo ya sabe que Trump es una maldita persona horrible en múltiples dimensiones", escribió Allen en una de sus redes sociales.

Luego de que el presidente de EEUU Donald Trump viviera un intento de asesinato en la Cena de Corresponsales celebrada el sábado pasado, reflotó una serie de publicaciones en redes sociales del sospechoso del siniestro, Cole Allen (31) . El contenido de las publicaciones muestra un giro que va desde los videojuegos hasta la rabia política , en la que comparaba al republicano con Adolf Hitler y animaba a otras personas críticas de su presidencia a comprar armas.

Las cuentas vinculadas a Allen, quien compareció este lunes ante el tribunal, cambiaron en los últimos años de publicaciones sobre videojuegos a mensajes políticos más agresivos. Las publicaciones también se hacen eco de argumentos en un mensaje que Allen supuestamente envió a familiares antes del ataque, en el que expuso un plan para atacar a funcionarios y expresó enojo por sus acciones.

Los investigadores creen que las publicaciones, así como la información extraída de múltiples dispositivos electrónicos incautados en los últimos días, muestran la animadversión de Allen hacia Trump y su administración, dijeron a CNN fuentes familiarizadas con la investigación.

Por su parte, un alto funcionario del Departamento de Justicia confirmó a CNN que Allen usó el identificador de cuenta de X “CForce3000”. Si bien ahora fue retirada, CNN revisó más de 4.000 publicaciones que están guardadas.

CNN también revisó más de 700 publicaciones archivadas de la cuenta @coldforce.bsky.social, ahora fuera de línea, en la red social Bluesky, también perteneciente a Allen. En el presunto mensaje que el sospechoso envió a familiares, se despidió con el apodo “coldForce”.

tiroteo donald trump fuerzas seguridad El tiroteo sucedió en la noche de la Cena de Corresponsales en la que estuvo el republicano junto a su esposa Melania Trump.

En X, Allen parecía publicar principalmente sobre videojuegos en 2022 ya que poseía un canal de Youtube en el que presentaba videos cortos sobre el popular juego de Nintendo Super Smash Bros, previo a que la cuenta fuera desactivada. Pero para 2024 volvió a compartir contenido político en el que se mostraban repetidamente publicaciones que comparaban a Trump con Hitler, así como un posteo que abogaba por anular los resultados electorales de ese año.

“Todo el mundo ya sabe que Trump es una maldita persona horrible en múltiples dimensiones y nadie ha hecho una mi**da”, escribió la cuenta “coldforce” en Bluesky abril de 2025. El secretario de Justicia interino, Todd Blanche, sostuvo en una conferencia de prensa el lunes que los investigadores están indagando cualquier conexión que Allen pudiera haber tenido con grupos de izquierda.

Además, algunas de las publicaciones y republicaciones de la cuenta abogan por la posesión y compra de armas. “El mejor momento para comprar un arma fue hace días”, escribió la cuenta en diciembre de 2025 y añadió que “el segundo mejor momento es hoy”.

Cole Tomas Allen En X, Allen parecía publicar principalmente sobre videojuegos en 2022 y para 2024 volvió a compartir contenido comparaba a Trump con Hitler.

Quién es Cole Tomas Allen y qué se sabe del atacante del tiroteo durante la Cena de Corresponsales de Donald Trump

Tras el hecho, las autoridades identificaron a Cole Tomas Allen, un hombre de 31 años proveniente de Torrance, perteneciente a la zona de Los Ángeles, California, como el individuo armado que fue interceptado en las proximidades de la cena donde participaban el presidente Trump y su equipo.

Según su perfil de LinkedIn, Allen se graduó del Instituto Tecnológico de California en 2017 con una licenciatura en ingeniería mecánica y obtuvo una maestría en informática de la Universidad Estatal de California en Dominguez Hills en 2025. En su cuenta, el mismo se describe como "ingeniero mecánico e informático de formación", "desarrollador independiente de videojuegos por experiencia" y "profesor de vocación".

Como estudiante de Caltech, apareció en un reportaje de noticias local en 2017 por haber desarrollado un prototipo de freno de emergencia para sillas de ruedas. De acuerdo a los registros de la Comisión Federal Electoral, Allen donó u$s25 a la campaña presidencial de Kamala Harris en octubre de 2024.