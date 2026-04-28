Donald Trump dijo que Irán quiere abrir el estrecho de Ormuz: "Se encuentran en estado de colapso"

El presidente de EEUU afirmó que Teherán busca reactivar la vía clave del petróleo, en medio del rechazo a la última propuesta para terminar la guerra.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , afirmó que Irán atraviesa un “estado de colapso” y que pidió a Washington reabrir el estrecho de Ormuz lo antes posible, en medio de un escenario de negociaciones estancadas que complica una salida al conflicto iniciado hace dos meses.

Trump difundió su mensaje a través de una publicación en redes sociales, donde aseguró que el propio gobierno iraní transmitió su situación crítica y su urgencia por normalizar el tránsito en una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

“Irán acaba de informarnos de que se encuentra en un 'estado de colapso'. Quieren que 'abramos el estrecho de Ormuz' lo antes posible, mientras tratan de resolver su situación de liderazgo (¡lo cual creo que serán capaces de hacer!)” , expresó el mandatario.

Sin embargo, no quedó claro cómo Teherán habría comunicado ese mensaje ni hubo confirmación oficial por parte de las autoridades iraníes. Tampoco la Casa Blanca ofreció precisiones inmediatas sobre la publicación realizada en la plataforma Truth Social.

El estrecho de Ormuz y su impacto global

El estrecho de Ormuz se mantiene como un punto clave dentro del conflicto, ya que por allí circula una parte significativa del petróleo mundial. Su cierre o restricción afecta directamente el suministro energético global, impulsa la inflación y genera presión sobre los mercados internacionales.

En este contexto, la eventual reapertura del paso marítimo aparece como uno de los ejes centrales de cualquier negociación, aunque todavía no hay avances concretos en ese sentido.

Estrecho de Ormuz La reapertura del estrecho de Ormuz es también, uno de los puntos centrales de negociación. Getty Images

Qué frena el acuerdo entre EEUU e Irán

El principal punto de bloqueo sigue siendo el programa nuclear iraní, eje central de las diferencias entre Washington y Teherán. La propuesta iraní buscaba avanzar en un esquema por etapas que permitiera, en una primera instancia, la reapertura del estrecho de Ormuz, mientras las discusiones sobre el enriquecimiento de uranio quedaban para una fase posterior. Sin embargo, Estados Unidos insiste en que cualquier acuerdo debe incluir límites inmediatos y verificables al desarrollo nuclear.

En paralelo, el rol del estrecho de Ormuz vuelve a ocupar un lugar estratégico. Su reapertura sin restricciones aparece como una condición clave para estabilizar el comercio energético global, pero su vinculación con exigencias de seguridad y control político mantiene trabadas las negociaciones.

Fuentes cercanas al proceso de mediación sostienen que, pese al endurecimiento público de las posiciones, Estados Unidos e Irán no estarían tan distanciados como parece, y que aún existen canales activos de diálogo indirecto. Sin embargo, la falta de avances concretos volvió a frenar el impulso de las conversaciones de paz.