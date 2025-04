Donald Trump habló ante la caída de los mercados: "A veces hay que tomar medicamentos para solucionar algo"

“A veces hay que tomar medicamentos para solucionar algo ”, dijo a los periodistas a bordo del Air Force One volviendo a Washington después de pasar el fin de semana jugando el golf en Florida. Además, aclaró que están "sentándose a la mesa" con los socios comerciales y sostuvo que "quieren dialogar".

A pesar de este contexto, Trump dijo que no está planeando una liquidación intencionada del mercado y remarcó que no podía prever las reacciones del mismo, al asegurar que no llegaría a un acuerdo con otros países antes de que resolvieran los déficits comerciales.

El mandatario también declaró que se reunió con líderes mundiales a lo largo del fin de semana para discutir los aranceles y afirmó que “se mueren por llegar a un acuerdo”.

La apertura de los mercados de futuros fortaleció además la impresión de un posible "lunes negro" en Wall Street y las principales bolsas mundiales, temor que ya habían prefigurado la fuerte caída en la cotización del bitcoin y las principales criptomonedas, que también cayeron fuertemente este fin de semana. El petróleo estadounidense cayó por debajo de los 60 dólares por barril por primera vez desde abril de 2021.