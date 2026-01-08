Donald Trump no descarta viajar a Venezuela: "Creo que en algún momento será seguro" + Seguir en









La declaración del presidente de Estados Unidos se dio en el marco del plan para supervisar y reconstruir Venezuela tras la intervención militar y la captura de Nicolás Maduro.

Foto: The White House

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugirió por primera vez que podría visitar Venezuela en el futuro, siempre que las condiciones de seguridad lo permitan, en medio de la supervisión estadounidense prolongada de ese país tras la operación que depuso a Nicolás Maduro.

Durante una extensa entrevista con The New York Times, Trump afirmó que Estados Unidos planea mantener su rol de supervisión en Venezuela “por años” mientras trabaja en la reconstrucción del sector petrolero y en la gestión política del país sudamericano. “Creo que en algún momento será seguro”, dijo al ser preguntado sobre la posibilidad de viajar a Caracas.

Donald Trump analiza viajar a Venezuela tras la intervención de Estados Unidos El mandatario destacó que el gobierno interino venezolano —compuesto en su mayoría por exleales de Maduro y encabezado transitoriamente por Delcy Rodríguez— ha cooperado con Washington y está “dando todo lo que consideramos necesario”. Sin embargo, no estableció un límite de tiempo claro para la presencia estadounidense ni un cronograma político para elecciones libres en Venezuela.

Trump también reiteró su enfoque en el petróleo: señaló que Washington planea utilizar y comercializar crudo venezolano —entre 30 y 50 millones de barriles según sus propias palabras— como parte de un plan para bajar los precios mundiales y generar ingresos tanto para EE. UU. como para Venezuela.

Trump Cabello Delcy Rodríguez Trump y su relación con Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez: ¿cómo será la transición? La sugerencia de un viaje presidencial a Venezuela ocurre en un contexto de fuertes tensiones diplomáticas: varias aerolíneas internacionales han suspendido vuelos hacia y desde Venezuela tras advertencias de seguridad emitidas por EE. UU. debido a la inestabilidad en la región.

Desde Washington, altos funcionarios han esbozado un plan de tres fases para Venezuela —estabilización, recuperación y transición— destinado a orientar el proceso político y económico bajo supervisión estadounidense. Trump evitó dar detalles sobre qué circunstancias específicas podrían motivar un viaje o la eventual presencia de tropas estadounidenses en suelo venezolano, pero subrayó que el factor clave será la seguridad para él y su delegación.