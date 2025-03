Donald Trump puso en "pausa" la ayuda militar a Ucrania

Luego del tenso cruce que mantuvo con Volodimir Zelenski el viernes en la Casa Blanca , el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunció este lunes que pondrá en "pausa" toda la ayuda militar a Ucrania en la guerra con Rusia, al no llegar a un acuerdo sobre el cese de las hostilidades.

La noticia de la suspensión de la ayuda militar había empezado a circular en medios de comunicación estadounidenses y fue confirmada esta noche. “No se trata de una interrupción permanente de la ayuda, sino de una pausa”, había señalado la cadena Fox News según un funcionario de la administración Trump.

Asimismo, Bloomberg informó que todo el equipo militar estadounidense que no se encuentra actualmente en Ucrania se suspendería, incluidas las armas en tránsito en aviones y barcos o que esperan en áreas de tránsito en Polonia. En tanto, se detalló que Trump ordenó al secretario de Defensa, Pete Hegseth, que ejecutara la pausa.

Si bien el mandatario planea seguir adelante con esta medida, adelantaron que podrían dar marcha atrás con esta decisión en caso de que Zelenski "demuestre un nuevo compromiso con las negociaciones para poner fin a la guerra en Ucrania". Esta medida, tomada a última hora del lunes, es “una respuesta directa” a lo que Trump considera un “mal comportamiento de Zelenski” y forma parte de una estrategia de presión sobre Ucrania.

Desde la Casa Blanca esperan que el presidente de Ucrania emita una disculpa pública por el cruce que mantuvo la semana pasada con Trump y su vicepresidente J.D Vance. El secretario del Departamento de Estado, Marco Rubio, exigió disculpas al ucraniano tras el incidente que calificó de “fiasco”.

Fuerte cruce entre Donald Trump y Volodimir Zelenski en la Casa Blanca

El tenso episodio durante la rueda de prensa en Washington se dio después de una reunión acalorada en el Salón Oval . El mandatario estadounidense acusó a su par de estar "jugando con la Tercera Guerra Mundial". Además, lo tildó de "no ser muy agradecido", mientras que Vance consideró que fue "irrespetuoso".

Trump Zelenski reunion tensa Casa BLanca

Zelenski se retiró molesto del Ala Oeste de la Casa Blanca sin responder a los periodistas y sin firmar el acuerdo que fue a negociar.

"He determinado que el presidente Zelenskyy no está listo para la paz si Estados Unidos está involucrado, porque siente que nuestra participación le da una gran ventaja en las negociaciones. No quiero ventajas, quiero PAZ. Él faltó el respeto a los Estados Unidos de América en su preciada Oficina Oval. Puede regresar cuando esté listo para la paz", publicó el republicano en Truth Social luego del cruce.

Ambos líderes tienen previsto firmar un acuerdo marco sobre la explotación de los minerales estratégicos ucranianos como parte de un plan general para ayudar a Ucrania a recuperarse tras una tregua en la guerra con Rusia.

"Este es un momento emocionante, pero el verdadero momento emocionante será cuando cesen los disparos y lleguemos a un acuerdo. Y creo que estamos bastante cerca de lograrlo", afirmó Trump en el Despacho Oval de la Casa Blanca ante los medios de comunicación