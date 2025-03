Donald Trump ya fue avisado: hay una recesión en su camino. Pero igual insiste con la suba de aranceles.

Wall Street no se asustará antes de comprobar que la suba de aranceles se ejecuta, que no es solamente una bomba de humo.

Donald Trump 2.0 presenta una diferencia esencial con su versión original. Lejos de ser un tónico para los “animal spirits” opera como una trituradora. Es una pena porque el presidente número 47 es más enérgico y audaz. Impulsa una agenda que esta vez no frena ningún “colaborador” encumbrado. Sabe lo que quiere, y sabe que debe atacar deprisa en todos los frentes para imponer su visión de cuajo antes que la oposición, y el mundo, salgan de su asombro. La idea de forjar un nuevo orden internacional, ante la necesidad de confrontar con China en pos de preservar la supremacía global, anima esta ofensiva relámpago de la que participan -como no aconteció en su primer mandato- Elon Musk y otros líderes empresarios de la alta tecnología. El problema -a esta altura, muy evidente- es la agenda en sí. Una agenda defectuosa, propulsada con frenesí, es doblemente peligrosa. Trump ya fue avisado. Si no corrige el rumbo, hay una recesión en su camino. Sería la segunda en su foja de servicios. La primera es atribuible al Covid. Pero la que asoma en el horizonte es toda suya. Con el abúlico Biden a cargo, hasta hace 45 días atrás, la economía de EEUU era la envidia del mundo, según la portada de The Economist. Hoy es un gran signo de interrogación. Uno más.