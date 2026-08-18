Donald Trump volvió a agredir a una periodista de CNN en la Casa Blanca + Agregar ámbito en









El mandatario estadounidense apuntó contra Kristen Holmes luego de que le preguntara por una de sus asistentes y por sus contactos con Kim Jong-un. La Casa Blanca también cuestionó a la periodista.

Donald Trump volvió a protagonizar un tenso intercambio con una periodista durante un acto en el Salón Oval. Crédito: The White House

El presidente de EEUU, Donald Trump, volvió a protagonizar este lunes un fuerte cruce con la prensa al enfrentarse con la corresponsal de CNN en la Casa Blanca, Kristen Holmes, luego de que la periodista le preguntara por su vínculo con una de sus asistentes y, posteriormente, por sus contactos con el líder norcoreano, Kim Jong-un.

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El episodio ocurrió durante un acto en el Salón Oval, donde Trump recibió al joven socorrista Ryder Williams, quien fue reconocido luego de rescatar el mes pasado a un niño de 10 años de las olas en una playa de Santa Cruz, California.

El primer cruce comenzó cuando Holmes consultó al mandatario por Natalie Harp, una asistente ejecutiva de 35 años que ganó notoriedad por su cercanía con el republicano, a raíz de unas declaraciones del senador demócrata Jon Ossoff. Harp incluso formó parte del reducido grupo de colaboradores que acompañó a Trump durante un cambio secreto del Air Force One realizado en julio, durante un vuelo procedente de Turquía.

Un día antes, Ossoff había acusado al mandatario de estar más interesado en “construir su salón de baile y viajar con Natalie” que en cumplir con sus responsabilidades al frente de la Casa Blanca.

Trump evitó responder directamente a la consulta, pero minutos después la propia Casa Blanca salió al cruce de Holmes. A través de su cuenta Rapid Response en X, calificó la pregunta como “asquerosa e inhumana” y lanzó una advertencia contra la periodista: “Algún día, sus niños se cruzarán con su pregunta asquerosa e inhumana”.

La relación entre Harp y Trump ya había quedado bajo la lupa tras la publicación de Regime Change, un libro publicado este año por dos periodistas de The New York Times. Allí se describe la estrecha cercanía de la asistente con el presidente y se asegura que llegó a enviarle cartas con fuertes expresiones de lealtad. Trump cruzó a la periodista por una pregunta sobre Corea del Norte Lejos de terminar allí, el enfrentamiento continuó cuando Holmes intentó preguntarle por Corea del Norte y la decisión del mandatario de reducir la magnitud de los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur. “Eres una persona ruidosa y escandalosa, eres noticias falsas, cállate”, respondió Trump. El republicano también la calificó como “muy irrespetuosa” e incluso involucró al joven homenajeado durante el acto, al señalarle que la periodista estaba siendo irrespetuosa. Más allá del cruce, Trump aseguró que Kim Jong-un respondió a los mensajes que le había enviado y calificó como “muy positivos” sus intercambios con el líder norcoreano. Sin embargo, evitó revelar mayores detalles sobre el contenido de las comunicaciones.