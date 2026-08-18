Disney y ABC demandaron al gobierno de Donald Trump y buscan frenar la revisión de sus licencias

Las compañías acudieron a la Justicia para impedir que la FCC adelante la revisión de ocho licencias de transmisión. Denunciaron una represalia de la administración republicana por los contenidos de la cadena.

Disney y ABC denunciaron que la revisión anticipada de sus licencias responde a las reiteradas críticas de Donald Trump contra la cadena.

Disney y su filial ABC presentaron este martes una demanda en la Comisión ‌Federal de Comunicaciones de EEUU, para impedir una revisión anticipada de las licencias de ocho emisoras, asegurando que este control está relacionado con hostigamientos del presidente de EEUU, Donald Trump, contra la cadena de medios y una de sus principales estrellas, Jimmy Kimmel.

El presidente norteamericano atacó reiteradas veces los programas políticos y de entretenimiento que trasmite la emisora y presionó en varias ocasiones al la Comisión de Comunicaciones, para que que se le quiten varias licencias a ABC.

“Con el tiempo, esos ataques se han intensificado hasta convertirse en exigencias explícitas de que a ABC se le retiren sus licencias de transmisión debido a su discurso”, señaló la empresa.

Las compañías acudieron a la Justicia para impedir que la FCC adelante la revisión de ocho licencias de transmisión. Denunciaron una represalia de la administración republicana por los contenidos de la cadena.

En ese contexto, Disney y ABC solicitaron a la Justicia una orden de restricción temporal para suspender el procedimiento de renovación e impedir que la FCC convoque una audiencia mientras se resuelve la disputa. Según argumentaron, avanzar con cualquiera de esos procesos podría representar una “amenaza existencial” para las operaciones de la compañía .

La presentación se produjo luego de que venciera, a principios de agosto, el período habilitado para recibir comentarios públicos sobre el proceso. A partir de ahora, la FCC podría avanzar con una decisión sobre las licencias en cualquier momento.

Las compañías sostienen que la actuación del gobierno de Trump viola la libertad de expresión protegida por la Primera Enmienda de la Constitución estadounidense y vincularon directamente las revisiones con las críticas de la administración republicana a los contenidos difundidos por la cadena.

“Una y otra vez, la Administración ha atacado la libertad de expresión de ABC; las noticias que informan sus periodistas y los puntos de vista que emiten los programas de su cadena”, sostuvo la empresa. Por el momento, la Casa Blanca no respondió públicamente a la presentación.

Una disputa que alcanza a ocho emisoras de ABC

La demanda profundiza la disputa entre la administración de Trump y algunos de los principales medios estadounidenses, en este caso por medio de las facultades regulatorias de la FCC sobre las licencias de transmisión.

ABC posee y opera ocho estaciones locales que emiten su programación en distintos puntos del país, entre ellas las ubicadas en mercados de gran peso como Nueva York, Los Ángeles y Chicago. Como ocurre con el resto de las emisoras locales, necesitan una licencia otorgada por la FCC para operar.

El presidente del organismo, Brendan Carr, ordenó en abril adelantar las revisiones, pese a que el análisis de las renovaciones no estaba previsto hasta octubre de 2028. La decisión marcó además la primera revisión anticipada de este tipo impulsada por la FCC en más de 50 años.