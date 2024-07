Donald Trump y una nueva chicana contra Joe Biden: "No recuerda haber abandonado la carrera ayer"

Donald Trump volvió a chicanear a Joe Biden: "no recuerda haber abandonado la carrera ayer".

El expresidente de Estados Unidos y actual candidato del Partido Republicano, Donald Trump , publicó en su red social un irónico mensaje contra el actual mandatario del gigante norteamericano, Joe Biden , luego de que este anunciara que no irá por la reelección de cara a las elecciones del 5 de noviembre.

A través de Truth Social, red social de la cual es dueño, Trump chicaneó al presidente estadounidense, luego de haber tenido varias fallidas apariciones públicas, previas a tomar la decisión de retirar su postulación de los comicios. "¡Es un nuevo día y Joe Biden no recuerda haber abandonado la carrera ayer!" , escribió el líder del Partido Republicano.

Trump biden chicana.webp

Este irónico mensaje se dio luego de que en otro posteo previo haya cuestionado los medios en los cuales el líder demócrata se convirtió en presidente de los Estados Unidos. "El corrupto Joe Biden no era apto para presentarse a Presidente, y ciertamente no es apto para servir - ¡Y nunca lo fue! Él sólo alcanzó la posición de Presidente por mentiras, Fake News, y no salir de su Sótano", había publicado el republicano.