Trump reconoce que será "difícil" apelar en la justicia sus denuncias rechazadas de fraude electoral

El presidente electo, el demócrata Joe Biden, ganó en Pensilvania con una ventaja de 81.000 votos. La corte rechazó las dos demandas y calificó la segunda de ellas de "sorprendente", ya que trataba de "arrebatar el sufragio a los 6,9 millones de personas que votaron en Pensilvania".

Posteriormente a este nuevo revés judicial Donald Trump reconoció la dificultad que genera la apertura de un proceso de apelación ante el Tribunal Supremo de todas sus denuncias por fraude electoral o irregularidades en el proceso electoral que culminó el 3 noviembre.

"El caso es que es difícil. Tengo los mejores abogados para ello, pero me dicen que es muy difícil hacer algo", explicó Trump en entrevista telefónica con Fox News, en la que también se mostró consternado ante este nuevo obstáculo en su plan para revocar los resultados electorales que le concedieron la victoria al presidente electo, Joe Biden.

"Me dicen (los abogados) que no tengo caso. Como presidente de Estados Unidos me dicen que no tengo caso. ¿Qué clase de sistema judicial es éste?", dijo el saliente mandatario y añadió: "El Tribunal Supremo debería atender nuestro caso. Alguien debería ser capaz de presentar el caso ante el Supremo. Si no, ¿para qué vale?".

Sin embargo, Trump insistió en que es víctima de "un fraude total" en el que habrían llegado a participar incluso agencias de seguridad como el FBI o el propio Departamento de Justicia al decir que "a lo mejor están involucrados" y que su derrota fue "estadísticamente imposible" y que dedicará el "125% por ciento de su energía" a seguir insistiendo con sus denuncias.

El viernes, una corte de apelación había rechazado otro recurso judicial de Trump en el que se afirmaba que las elecciones no habían sido equitativas. La campaña de Trump sufrió una veintena de derrotas judiciales en su intento de negar el resultado de las elecciones de este mes.