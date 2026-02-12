Rusia bloquea WhatsApp y empuja a 100 millones de usuarios hacia una nueva plataforma + Seguir en









El Kremlin acusó a Meta de incumplir la ley y ofrece utilizar la aplicación denominada "Max".

El régimen de Vladimir Putin ya ha bloqueado el acceso a grandes redes sociales como X, Facebook e Instagram y planteó otras restricciones en internet desde que lanzó una invasión a gran escala sobre Ucrania en febrero de 2022.

El gobierno de Rusia tomó medidas para "bloquear completamente" a WhatsApp, propiedad de Meta. El Financial Times informó que millones de personas en el país quedaron repentinamente desconectadas de la aplicación. Debido a esto, se estaría impulsando la adopción de una nueva plataforma patrocinada por el estado, la cual genera ciertas dudas.

La razón del bloqueo fue por no cumplir con la legislación local. “Debido a la negativa de Meta a cumplir con la ley rusa, esa decisión efectivamente se tomó y se implementó”, expresó el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, ante la prensa. “Max es una alternativa accesible, un mensajero en desarrollo, un mensajero nacional, y está disponible en el mercado para los ciudadanos como alternativa”, ratificó Peskov.

El bloqueo se tradujo en que algunos dominios asociados a WhatsApp desaparecieron del registro nacional de nombres de dominio de Rusia, lo que implicó que los dispositivos dejaran de recibir las direcciones IP de la aplicación y que solo pudiera accederse a ella mediante el uso de una red privada virtual (VPN).

Max está basada en el modelo de WeChat de China. Hasta el momento, ha bloqueado el acceso a servicios de mensajería extranjeros. La plataforma aloja servicios gubernamentales y permite el almacenamiento de documentos, la banca y otros programas públicos y comerciales. Críticos del gobierno afirman que esta aplicación es una herramienta de vigilancia, acusación que las autoridades niegan.

Por qué Rusia bloqueó WhatsApp En el contexto de la guerra en Ucrania, la medida contra WhatsApp fue considerada para crear y controlar una infraestructura de comunicaciones “soberana”, en la que las empresas tecnológicas extranjeras se sometan a la legislación local o desaparezcan del mercado.

El régimen de Vladimir Putin ya fue bloqueando el acceso a grandes redes sociales como X, Facebook e Instagram y planteó otras restricciones en internet desde que lanzó una invasión a gran escala sobre Ucrania en febrero de 2022. En agosto se siguieron congelando, cuando los acusó de no compartir información con las fuerzas de seguridad en casos de fraude y terrorismo. Tribunales rusos impusieron reiteradas multas a WhatsApp por no eliminar contenidos prohibidos.

