Aseguran que una flota fantasma rusa navega por aguas danesas, en medio de la tensión con EEUU + Seguir en









Autoridades marítimas danesas señalaron varios desplazamientos el año pasado de parte de la flota rusa. Calcularon que circuló cerca de un barco sancionado por la UE por día y genera preocupación por los riesgos de contaminación.

Los petroleros transportan principalmente petróleo crudo y productos refinados, generando preocupación por los riesgos de contaminación. Euronews

Barcos petroleros fantasmas pertenecientes a Rusia llevan navegando en aguas de Dinamarca desde el año pasado. Datos compilados por la Autoridad Marítima Danesa señalaron que el ritmo de esta flota que evade las sanciones europeas equivalen a uno por día al menos durante 20205.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

"En 2025, 292 desplazamientos fueron efectuados por petroleros que son objeto de sanciones de la UE en aguas danesas", declaró la autoridad. En esa línea, Rusia habría creado una flota de viejos petroleros, cuya propiedad es opaca, para evadir las sanciones impuestas por la Unión Europea (UE), EEUU y las naciones del G7, tras la invasión rusa de Ucrania en 2022.

La flota fantasma rusa que circula casi todos los días en aguas de Dinamarca Esas sanciones, que buscan limitar los ingresos utilizados por Rusia para continuar la guerra, sacaron a muchos petroleros que transportan crudo ruso de los sistemas de seguro y transporte marítimos occidentales.

Navegando desde el golfo de Finlandia, a través del mar báltico y en aguas danesas, los viejos y mal conservados petroleros de la "flota fantasma" transportan principalmente petróleo crudo y productos refinados, lo que causa preocupación por los riesgos de contaminación y mareas negras.

La flota fantasma rusa, petroleros no regulados En 2025, 292 desplazamientos fueron efectuados por petroleros sancionados por la UE, indicó la Autoridad Marítima Danesa. La magnitud y los movimientos de la "flota fantasma" durante mucho tiempo fueron difíciles de calcular, pero gracias a la lista de sanciones de la UE, las autoridades danesas pudieron, en 2025, vigilar y registrar los barcos que hacen escala en su espacio marítimo. A su vez, la UE registra 598 barcos prohibidos en los puertos y los servicios marítimos europeos.

"Las autoridades danesas vigilan de cerca los barcos en aguas danesas" y "cooperan también estrechamente con los países que comparten las mismas posiciones en la región del mar báltico", declaró la Autoridad marítima. Algunos expertos y dirigentes políticos sospechan también que esos barcos realizan acciones de sabotaje en el marco de una "guerra híbrida" de Rusia contra los países occidentales. La OTAN lanza el operativo "Centinela Ártico" y profundiza las tensiones con Rusia y China La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) inauguró este miércoles, un enorme programa militar llamado Centinela Ártico, que busca aumentar considerablemente la presencia del organismo en el norte del planeta, respondiendo en parte, a las inquietudes del presidente estadounidense, Donald Trump, que generó la mayor tensión dentro del bloque militar, de las últimas ocho décadas. De un día para otro, Trump había anunciado un "principio de acuerdo" con el resto de los integrantes de la OTAN, luego de insistir recurrentemente de la necesidad norteamericana de anexionar el territorio para defenderse de la injerencia de China y Rusia. Es muy posible que en parte de ese consentimiento entre EEUU y otros miembros de la organización, estuvo implicado el plan Centinela Ártico. La nueva coordinación militar prevé nuevos ejercicios nacionales en Noruega y Dinamarca. Sin embargo, por el momento no contempla el despliegue permanente de tropas, y el objetivo declarado es contrarrestar la creciente influencia de Rusia y China en el Ártico, región de alto valor geopolítico y ambiental.