Donald Trump propone firmar un nuevo y "modernizado" tratado nuclear con Rusia









El tratado, firmado durante la presidencia de Barack Obama, era el último marco vigente de control de armas nucleares entre las dos mayores potencias atómicas del mundo.

Trump propone firmar un nuevo y modernizado acuerdo nuclear con Rusia tras el fin del New START.

Tras el vencimiento del tratado nuclear entre EEUU y Rusia, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó este jueves que busca avanzar en un “acuerdo nuevo, mejorado y modernizado” que reemplace al New START. La expiración del pacto supone la desaparición del último marco vigente que imponía límites verificables a los dos mayores arsenales nucleares del planeta.

"En lugar de prorrogar el tratado 'New START' (un acuerdo mal negociado por EEUU que, ante todo, está siendo gravemente violado), deberíamos encargar a nuestros expertos nucleares que trabajen en un tratado nuevo, mejorado y modernizado que pueda perdurar en el futuro", escribió Trump en un mensaje en su red social Truth Social.

Hasta el momento, tanto Trump como integrantes de su gobierno habían ignorado las propuestas de Rusia para abrir una negociación que permitiera reemplazar el acuerdo, firmado en 2010 y ya sin posibilidad de prorrogarlo. El New START, suscripto durante la presidencia de Barack Obama (2009-2017), era el último tratado de control de armas nucleares que seguía vigente entre las dos mayores potencias atómicas del mundo.

Donald Trump El nuevo tratado nuclear que propone Trump El propio Trump reconoció públicamente que las limitaciones que establecía el acuerdo le resultaban adecuadas. El mismo regulaba el despliegue de armas nucleares de largo alcance y establecía que ni Moscú ni Washington pueden mantener en condición operativa más de 1.550 cabezas atómicas y 700 misiles balísticos. Sin embargo, el presidente estadounidense también manifestó su interés en avanzar hacia un nuevo pacto que incluya a China, cuyo arsenal, si bien es menor en cantidad, viene creciendo y volviéndose cada vez más sofisticado.

En su mensaje, el mandatario se mostró enfático sobre el poder militar de EEUU y aseguró que el país es “el más poderoso del mundo”. Además, afirmó que durante sus dos mandatos logró una “reconstrucción total” de las Fuerzas Armadas, con el desarrollo de nuevas armas nucleares y la modernización de otras ya existentes.

Por otro lado, destacó la creación de la Fuerza Espacial, que durante su primera presidencia (2017-2021) se consolidó como una de las ocho ramas del sistema militar estadounidense. Según el líder norteamericano, esa política fue clave para evitar conflictos nucleares entre Pakistán e India, Irán e Israel, y Rusia y Ucrania. Cabe destacar que ese cuerpo militar es además uno de los pilares del proyecto conocido como “Cúpula Dorada”, un ambicioso escudo defensivo con el que la Casa Blanca busca interceptar misiles intercontinentales en la órbita baja de la Tierra. De todas maneras, los especialistas cuestionan la viabilidad técnica del plan y advierten que un sistema de este tipo podría alterar el equilibrio nuclear global, al debilitar el principio de “vulnerabilidad mutua” que, hasta ahora, funcionó como un freno a la escalada armamentista.