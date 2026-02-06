EEUU acusó a China de realizar ensayos nucleares en secreto

Voces de control armamentístico declararon que EEUU "sabe que China realizó ensayos" y acusó al país asiático de "esconderlos del resto del mundo".

EEUU acusó este viernes a China de realizar ensayos nucleares secretos, luego de pedir la inclusión del país asiático en eventuales negociaciones de un nuevo tratado de no proliferación con Rusia .

"Hoy puedo revelar que el gobierno estadounidense sabe que China realizó ensayos nucleares", declaró el subsecretario de Estado encargado del control de armamentos, Thomas DiNanno , en la Conferencia de Desarme en la sede de la ONU en Ginebra.

Además, detalló que esto se suma a preparativos para ensayos de una potencia de "varios centenares de toneladas". Además, el alto funcionario acusó al ejército chino de "haber intentado esconder esos ensayos al resto del mundo", utilizando un "método tendiente a reducir la eficacia de la vigilancia sísmica".

En paralelo, instó a una negociación trilateral con Rusia y el gigante asiático para establecer nuevos límites a las armas nucleares, después de que el jueves expirara el último tratado entre las principales potencias nucleares, Washington y Moscú.

"Las reiteradas violaciones de Rusia, el aumento de los arsenales en todo el mundo y las fallas en el diseño y la aplicación de Nuevo START dan a EEUU un claro imperativo para pedir una nueva arquitectura que aborde las amenazas de hoy, no las de una época pasada", destacó el funcionario.

"Mientras hoy estamos aquí, todo el arsenal nuclear de China no tiene límites, no tiene transparencia, no tiene declaraciones, no tiene controles", afirmó insistiendo en que "la próxima era del control de armas puede y debe continuar con un enfoque claro, pero requerirá la participación no sólo de Rusia en la mesa de negociación".

El presidente estadounidense Donald Trump ya había afirmado en noviembre que Rusia y China hacían ensayos nucleares, "pero no hablan de eso". Esas declaraciones fueron desmentidas por Pekín.

Donald Trump propone firmar un nuevo y "modernizado" tratado nuclear con Rusia

Tras el vencimiento del tratado nuclear entre EEUU y Rusia, el presidente estadounidense Donald Trump afirmó este jueves que busca avanzar en un “acuerdo nuevo, mejorado y modernizado” que reemplace al New START. La expiración del pacto supone la desaparición del último marco vigente que imponía límites verificables a los dos mayores arsenales nucleares del planeta.

"En lugar de prorrogar el tratado 'New START' (un acuerdo mal negociado por EEUU que, ante todo, está siendo gravemente violado), deberíamos encargar a nuestros expertos nucleares que trabajen en un tratado nuevo, mejorado y modernizado que pueda perdurar en el futuro", escribió Trump en un mensaje en su red social Truth Social.