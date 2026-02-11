La OTAN lanza el operativo "Centinela Ártico" y profundiza las tensiones con Rusia y China + Seguir en









El bloque militar occidental anunció un ambicioso programa para reforzar su presencia en el norte del planeta, en medio de presiones internas y advertencias directas desde Moscú.

El nuevo plan contempla ejercicios militares coordinados en países nórdicos y busca reforzar el control estratégico de una de las regiones más sensibles del planeta. Royal Danish Army

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) inauguró este miércoles, un enorme programa militar llamado Centinela Ártico, que busca aumentar considerablemente la presencia del organismo en el norte del planeta, respondiendo en parte, a las inquietudes del presidente estadounidense, Donald Trump, que generó la mayor tensión dentro del bloque militar, de las últimas ocho décadas.

De un día para otro, Trump había anunciado un "principio de acuerdo" con el resto de los integrantes de la OTAN, luego de insistir recurrentemente de la necesidad norteamericana de anexionar el territorio para defenderse de la injerencia de China y Rusia. Es muy posible que en parte de ese consentimiento entre EEUU y otros miembros de la organización, estuvo implicado el plan Centinela Ártico. La nueva coordinación militar prevé nuevos ejercicios nacionales en Noruega y Dinamarca. Sin embargo, por el momento no contempla el despliegue permanente de tropas, y el objetivo declarado es contrarrestar la creciente influencia de Rusia y China en el Ártico, región de alto valor geopolítico y ambiental.

Un operativo que recalienta la disputa en Ártico image Un soldado de la armada real danesa, práctica ejercicios militares en Groenlandia. Royal Danish Army El anuncio fue acompañado por declaraciones del comandante supremo aliado en Europa, el general estadounidense Alexus Grynkewich, quien sostuvo que la iniciativa representa una ratificación del principio de defensa colectiva que estructura a la OTAN. En esa línea, remarcó que el fortalecimiento militar en la región responde a la necesidad de sostener el equilibrio estratégico en el denominado Alto Norte, un territorio cada vez más codiciado por su valor energético, comercial y ambiental.

Desde el bloque militar también difundieron un comunicado oficial en el que señalaron que la nueva articulación operativa apunta a garantizar que el Ártico continúe siendo una zona “estable y protegida”, en un contexto donde la competencia entre potencias comienza a trasladarse a latitudes que hasta hace pocos años tenían un perfil mayormente científico y ambiental.

La respuesta rusa que no tardó en llegar El Kremlin dejó trascender que podría aplicar contramedidas militares específicas si se confirma un aumento de la presencia occidental en Groenlandia y zonas cercanas. El canciller Serguéi Lavrov advirtió ante el Parlamento que Moscú observará con extrema atención cualquier despliegue que represente una amenaza directa para su territorio.

“Si Groenlandia avanza hacia un proceso de militarización o si se instalan estructuras con capacidad ofensiva contra Rusia, responderemos con medidas proporcionales, incluidas acciones técnico-militares”, sostuvo el canciller, en un mensaje que deja abierta la posibilidad de una nueva escalada en uno de los escenarios geopolíticos más sensibles del mundo.

