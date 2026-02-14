Marco Rubio desconoce si Rusia "va en serio" en el intento de poner fin a la guerra de Ucrania + Seguir en









Lo confirmó el secretario de Estado Marco Rubio en una Conferencia de Seguridad de Múnich. Sin embargo, aclaró que su país no abandona su compromiso como mediador de llegar a un acuerdo entre ambas naciones.

El secretario de Estado Marco Rubio se presentó en la Conferencia de Seguridad de Munich.

El secretario de Estado de EEUU Marco Rubio aseguró hoy que la gestión republicana aún no sabe con certeza sobre si Rusia iría en serio con las negociaciones para poner fin a la guerra de Ucrania. Fue durante una conferencia anual de seguridad en Alemania y, si embargo, advirtió que su país no pierde el compromiso de llegar a la paz.

Marco Rubió aseguró que aún no cuentan con la seguridad de Rusia para la paz Al ser consultado sobre si tenía últimas confirmaciones de Moscú sobre sus intenciones de llegar a un consenso sobre poner fin a la guerra con Ucrania, que ya lleva cuatro años, Rubio se sinceró: "Aún no lo sabemos", expresó hoy durante una intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich. Sin embargo, aclaró que EEUU no abandonaría su compromiso de trabajar en un acuerdo de paz.

ataque en ucrania La guerra en Ucrania lleva casi cuatro años y aún continúan en tratativas las negociaciones para llegar a la paz. Desde el evento anual que reúne a las principales potenciales europeas, Rubio sostuvo que EEUU y el viejo continente siguen presionando a Rusia y que Washington, en particular, logró "avanzar" en algunas conversaciones sin dar más detalles.

En su discurso, el funcionario describió a su país como el "niño de Europa" en un mensaje de unidad y ofreciendo cierta tranquilidad. Sin embargo, también lanzó críticas a los aliados después de un año de turbulencias en las relaciones transatlánticas.

Confirman que Rusia usó un veneno mortal para matar a Alexéi Navalny El opositor ruso Alexéi Navalny, fallecido en febrero de 2024 en una prisión rusa en circunstancias nunca aclaradas del todo, fue “envenenado” con una “toxina rara” atribuida al Estado ruso, según una investigación revelada este sábado por el Reino Unido.

“Sabemos que el Estado ruso ha utilizado esta toxina letal para atacar a Navalny por miedo a su oposición”, afirmó el Ministerio británico de Relaciones Exteriores en un comunicado conjunto difundido junto a Suecia, Francia, Países Bajos y Alemania, al cumplirse el segundo aniversario de la muerte del dirigente. El texto señala directamente a Rusia y vincula el ataque con el temor del Kremlin frente a la figura del opositor, considerado durante años el crítico más visible del presidente Vladimir Putin.