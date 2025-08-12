EEUU arrestó a 300.000 inmigrantes indocumentados en los primeros seis meses del gobierno de Donald Trump

Desde la Casa Blanca destacaron que la medida fue un "éxito en toda regla" y que eliminaron "las amenazas más peligrosas para la seguridad pública".

La Casa Blanca destacó que en los primeros seis meses de gestión del presidente Donald Trump se arrestaron a más de 300.000 inmigrantes indocumentados y aseguraron que se trata de un "éxito en toda regla" porque lograron eliminar "las amenazas más peligrosas para la seguridad pública ".

Estas afirmaciones llegaron de parte de Karoline Leavitt , la portavoz del gobierno republicano, quien agregó: "A pesar de numerosos informes falsos en los medios, casi el 70% de estos arrestos fueron delincuentes con nacionalidad extranjera que cuentan con cargos o condenas previas ".

Las cifras compartidas por la funcionaria no fueron contrastadas de manera oficial. De todas formas, remarcó que la medida "eliminan las amenazas más peligrosas para la seguridad pública de las comunidades estadounidenses y devuelve a estas personas a sus países de origen".

Desde su llegada al gobierno, Trump mantuvo la política antiinmigratoria como uno de los ejes centrales de su gestión, reforzó el mandato de agencias como el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) e impulsó el incremento de los arrestos para cumplir su promesa de llevar a cabo una histórica campaña de deportación masiva de indocumentados.

La vocera del gobierno se basó en las cifras actualizadas de la Oficina de Aduanas y Patrulla Fronteriza (CBP), que fueron publicadas este martes. Según ese reporte, los cruces ilegales cayeron a mínimos históricos en julio: hubo 24.628 encuentros fronterizos a nivel nacional.

"Se trata del menor número mensual de detenciones de la Patrulla Fronteriza en todo el país, superando el récord anterior establecido en junio", indicó la portavoz de la Casa Blanca.

En el límite suroeste con México se realizaron 4.601 detenciones en el séptimo mes de 2025, lo que según CBP significa un 24 % menos que el mínimo histórico anterior de junio (6.070), y un 92 % menos que un año atrás (56.400).

El nuevo informe de la Patrulla Fronteriza sostiene que no se contabilizaron liberaciones bajo libertad condicional o ‘parole’, comparado con las 12.365 liberaciones registradas en la fronteras EEUU -México en julio de 2024.

Por su parte, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sostuvo en un comunicado: "Se acabaron las excusas. Se acabaron las liberaciones. Hemos puesto a los cárteles a la defensiva y hemos recuperado nuestra frontera".

Defensores de los inmigrantes y activistas por los derechos humanos denuncian abusos y violaciones del debido proceso en cientos de arrestos y procesos de deportación a indocumentados, que la Administración retiene en centros de detención como el polémico ‘Alligator Alcatraz’ o Alcatraz Caimán, en los Everglades de Florida.