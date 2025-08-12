Donald Trump amenaza con permitir que avance una demanda contra el titular de la Fed







La denuncia sería por las obras encaradas en el edificio de la Reserva Federal. De fondo está la presión para que la entidad baje las tasas de interés.

Donald Trump incrementa la presión sobre el titular de la Fed, Jerome Powell. Imagen creada con inteligencia artificial

El presidente de Estados Unidos (EEUU), Donald Trump, amenazó este martes con permitir que se presente una "demanda importante" contra el presidente de la Fed, Jerome Powell, por la obras en el edificio de la Reserva Federal. El titular del banco central estadounidense es objeto de presión por parte del gobierno republicano por negarse a bajar las tasas de interés.

Trump se muestra cada día más impaciente con la influyente institución monetaria e incluso insultó en varias oportunidades a Powell, a quien él mismo nombró para el cargo durante su primer mandato (2017-2021). Llegó a pedir a los gobernadores de la Fed que lo destituyan y en julio inspeccionó las obras de renovación de la sede de la institución en Washington, que considera demasiado costosa.

"Considero permitir que se inicie una importante demanda contra Powell debido a su trabajo horrible y sumamente incompetente en la gestión de la construcción de los edificios de la Reserva Federal", advirtió Trump este martes en su plataforma Truth Social.

La visita de julio al lugar dio lugar a un cruce entre ambos. Trump leyó un documento que indicaba que el costo de las renovaciones edilicias ascendió a u$s3.100 millones. Powell lo desmintió y aseguró que la Reserva Federal lo estimó en u$s2.500 millones. "u$s3.000 millones por un trabajo que debería haber costado u$s50 millones", insistió Trump este martes al respecto.

Donald Trump y la presión a la Fed por las tasas Aunque el mandatario republicano rápidamente exhibió el trasfondo de la polémica. "Jerome 'Demasiado Tarde' Powell debe bajar las tasas ya (...) El daño que ha causado al llegar siempre demasiado tarde es incalculable", añadió y lo tachó de "perdedor".

Ocurre que Trump presiona desde hace tiempo para que la Fed acelere la baja de tasas para ponerla en sintonía con su política de guerra comercial y reimpulsar la actividad económica. En cambio, la conducción de la entidad se mostró cauta hasta acá y advirtió que los efectos inflacionario de la política de aranceles podría tardar en manifestarse. Powell, uno de los doce miembros del comité de tasas de interés de la Reserva Federal, debe presidir la institución hasta mayo de 2026, pero podría permanecer como gobernador durante más tiempo, hasta enero de 2028. Trump quiere nombrar en su puesto a alguien más cercano a sus ideas. Este martes, se conoció que la inflación de julio en EEUU fue del 2,7%, un dato mejor que lo previsto. Esta novedad incrementó las expectativas de los inversores de Wall Street de que la Fed finalmente realice un recorte de tasas en su reunión de política monetaria de septiembre.