Lula da Silva redobló críticas a EEUU por apoyo a Flávio Bolsonaro y desafió a Marco Rubio: "Que venga, vamos a derrotarlos a todos" + Agregar ámbito en









Y amplió la invitación para "quien quiera venir de cualquier parte del mundo". Además, volvió a arremeter contra los aranceles de EEUU.

"No hay ninguna posibilidad de que permitamos que la democracia vuelva a sufrir un solo rasguño", sostuvo Lula. F24

El presidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva invitó al secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, a visitar y apoyar a su contrincante, el candidato presidencial Flávio Bolsonaro. En medio de la búsqueda de su reelección,

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"Estoy invitando a quien quiera venir de cualquier parte del mundo a las elecciones de Brasil. Si el secretario de Estado Marco Rubio quiere venir a apoyar a mi adversario, Flávio Bolsonaro, que venga, que instale un comité de campaña, porque nosotros vamos a derrotarlos a todos", declaró Lula durante la convención del Partido Democrático Trabalhista (PDT), celebrada en Brasilia.

Lula da Silva invitó al secretario de Estado Marco Rubio a las elecciones en Brasil Las declaraciones del mandatario, quien buscará la reelección, se dieron a pocos días de que Rubio atribuyera el aumento de los aranceles estadounidenses a productos brasileños a la supuesta falta de disposición negociadora de Lula y cuestionara el "ego" del presidente brasileño.

En su discurso, Lula también defendió la solidez de las instituciones democráticas del país y afirmó que su administración no permitirá retrocesos en ese ámbito.

Las declaraciones del mandatario, quien buscará la reelección, se dieron a pocos días de que Rubio atribuyera el aumento de los aranceles estadounidenses. "No hay ninguna posibilidad de que permitamos que la democracia vuelva a sufrir un solo rasguño, como ocurrió con el golpe contra Dilma (Rousseff)", sostuvo el mandatario, en referencia al juicio político que destituyó a la expresidenta en 2016, proceso que el oficialismo califica como un golpe institucional.

Aranceles de Donald Trump a Brasil: ¿cuál es el rol de PIX en la sanción de EEUU? Conocida por ser uno de los métodos de pago más utilizados por los turistas argentinos en Brasil, Pix también es una de las razones por la que el gobierno de EEUU decidió aplicarle un arancel del 25% a Brasil, bajo el argumento de prácticas “irrazonables y discriminatorias” contra agricultores, trabajadores, innovadores y exportadores estadounidenses. En un comunicado oficial, el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer, sostuvo que la decisión busca “corregir estas prácticas comerciales desleales y garantizar que los trabajadores y las empresas estadounidenses puedan competir en igualdad de condiciones”. También afirmó que las negociaciones mantenidas con Brasil durante el último año no resolvieron esos problemas, aunque Washington sigue dispuesto a continuar el diálogo. La medida — que tendrá vigencia a partir del 22 de julio — excluye las importaciones de café, carne vacuna y algunos productos derivados del etanol. El gobierno de Lula Da Silva condenó la decisión y afirmó que tomará medidas para proteger su economía de sus efectos. En un comunicado, sostuvo: “No existe justificación para la adopción de medidas unilaterales contra nuestro país”.