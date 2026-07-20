Donald Trump garantizó que Benjamín Netanyahu no será detenido durante su visita a EEUU + Agregar ámbito en









El presidente estadounidense aseguró que el primer ministro israelí podrá ingresar al país sin riesgo de ser arrestado, luego de que el alcalde de Nueva York analizará alternativas legales para cumplir con la orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional.

Donald Trump salió a respaldar públicamente a Benjamín Netanyahu en medio de la controversia por una posible detención durante su próxima visita a Nueva York.

El presidente de EEUU, Donald Trump, declaró este lunes que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, no será detenido cuando visite próximamente territorio estadounidense. Las aclaraciones del mandatario se dieron luego de que el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dijera que aún estaba barajando detener al líder israelí, por una orden de captura que mantiene desde 2024.

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"Benjamin Netanyahu no será detenido, de ninguna manera, bajo ningún concepto, mientras se encuentre en los Estados Unidos de América", escribió Trump en una publicación en las redes sociales en la que no hizo referencia a los comentarios del alcalde neoyorquino, según consignó Reuters.

Mamdani había concedido una entrevista el pasado sábado, donde aseguraba que el departamento jurídico de la ciudad está estudiando de forma activa alguna estrategia legal para detener a Netanyahu.

"Creo que el primer ministro Netanyahu debe estar en La Haya. Es un criminal de guerra que ha sido acusado por la Corte Penal Internacional", declaró Mamdani en un podcast de video de The New York Times titulado "The Interview".

Salvo algún giro inesperado, se espera la visita del gobernante de Israel en Nueva York, para asistir a la reunión anual de líderes mundiales en la Asamblea General de Naciones Unidas. Sin embargo, si las garantías no están dadas para Netanyahu, quizás podría ausentarse a esta reunión por primera vez en muchos años. El comentario de Trump, para disipar esas dudas, para la tranquilidad del israelí.

Netanyahu y un recorrido más extenso para evitar ser detenido En un anterior viaje hacia Nueva York, el avión que trasladaba al mandatario israelí realizó un extenso rodeo por el mar Mediterráneo y el estrecho de Gibraltar para evitar atravesar el espacio aéreo de Francia y España. Este desvío añadió aproximadamente 600 kilómetros a la ruta directa, ya que estos países son firmantes del Estatuto de Roma y teóricamente estarían obligados a detenerlo si su aeronave se viera forzada a aterrizar de emergencia. La Corte Penal Internacional ha dictado una orden de detención contra Netanyahu por presuntos crímenes de guerra cometidos durante la guerra de Gaza. Israel rechaza la jurisdicción del tribunal y niega haber cometido crímenes de guerra.