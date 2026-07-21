Monotributo social: cuáles son los requisitos vigentes para anotarse en julio 2026

Esta herramienta permite que muchos trabajadores accedan a ciertos beneficios. Pexels

El monotributo social es una de las herramientas pensadas para quienes desarrollan una actividad económica de pequeña escala y necesitan ingresar al sistema formal. A través de este régimen, es posible emitir comprobantes, acceder a una cobertura médica y realizar aportes previsionales, siempre que se cumplan con las condiciones establecidas.

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Durante julio de 2026, las personas interesadas en incorporarse deben verificar si es que reúnen todos los requisitos exigidos por la normativa vigente. Además de los límites de ingresos y patrimonio, el trámite contempla una serie de pasos que se realizan ante organismos oficiales y que permiten completar el alta dentro del régimen.

El Monotributo Social es una forma simple de inscribirte para facturar, tener obra social y aportar para tu jubilación. Magnific Qué es el monotributo social y para quién está dirigido El monotributo social es un régimen especial creado para facilitar la formalización laboral de personas con ingresos reducidos. Su objetivo es permitir que quienes trabajan por cuenta propia puedan facturar legalmente, acceder a una obra social y generar aportes para su futura jubilación. Está orientado principalmente a:

Trabajadores independientes con bajos ingresos

Emprendedores de la economía social

Beneficiarios de programas sociales compatibles

Pequeños productores Además, este régimen puede mantenerse junto con determinadas prestaciones sociales. Entre ellas se encuentran:

Asignación Universal por Hijo (AUH)

Asignación por Embarazo

Jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo

Programas de inclusión social del Ministerio de Capital Humano El sistema contempla tres componentes: el impositivo, el previsional y el correspondiente a la obra social. En este esquema, el Estado subsidia el componente impositivo y el previsional, mientras que el titular debe afrontar únicamente una parte del aporte destinado a la cobertura médica. Para acceder al beneficio, la persona interesada debe cumplir con todos los requisitos vigentes:

Tener 18 años o más

Desarrollar una única actividad económica

Registrar ingresos brutos anuales inferiores a $10.277.988,13

Poseer hasta 2 inmuebles, siempre que uno esté destinado al emprendimiento

Tener como máximo 3 bienes muebles registrables

No ejercer una profesión universitaria como actividad económica

No ser empleador

No integrar sociedades comerciales

Obtener ingresos exclusivamente por la actividad declarada, sin contar las prestaciones sociales compatibles

En el caso de cooperativas de trabajo, contar con un mínimo de 6 asociados El Monotributo Social está pensado para acompañar a personas con bajos ingresos y promover su inclusión en el sistema tributario. Magnific Cómo darse de alta en ARCA en julio 2026 La inscripción al monotributo social es personal, gratuita y se realiza ante ANSES. Antes de iniciar el trámite, cada solicitante debe definir la obra social a la que desea afiliarse y decidir si incorporará a integrantes de su grupo familiar. El alta puede completarse por dos vías: A través de la plataforma Trámites a Distancia (TAD)

Mediante un turno previo para realizar el trámite de forma presencial en una oficina de ANSES La plataforma TAD permite tanto la inscripción como la modificación de datos personales, pero, la baja del régimen no puede efectuarse por esa vía y requiere una gestión presencial. Una vez presentada la solicitud de alta, el plazo estimado de procesamiento es de hasta 72 horas. Una vez finalizado ese período, el interesado puede consultar el estado del trámite y descargar la credencial correspondiente para hacer los pagos mensuales. Quienes incorporen a su cónyuge o hijos al sistema deberán efectuar el aporte correspondiente por cada integrante del grupo familiar adherido. Cumplir con los requisitos vigentes y presentar correctamente la documentación permite acceder a los beneficios previsionales y de salud previstos para este esquema durante julio de 2026.

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