EEUU celebra 250 años de Independencia con el patriotismo en su nivel más bajo de las últimas décadas + Agregar ámbito en









Mientras Donald Trump encabeza los festejos por el aniversario de la Independencia con un acto centrado en su figura, distintas encuestas muestran un creciente desencanto entre los estadounidenses: la mayoría cree que el país atraviesa una etapa de declive y que sus mejores años ya quedaron atrás.

Tres relevamientos nacionales reflejan una fuerte caída del orgullo por ser estadounidense y un marcado pesimismo sobre el presente y el futuro del país, en un nuevo aniversario del 4 de julio.

EEUU cumple 250 años de Independencia este sábado y, a pesar de que el presidente Donald Trump lo celebra con un acto de gran despliegue centrado en su figura, los ciudadanos no parecen compartir ese mismo entusiasmo. Tres encuestas diferentes muestran que el orgullo por ser estadounidense viene cayendo de manera sostenida en las últimas dos décadas, con una aceleración especialmente marcada en los últimos 13 años.

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Según un paper publicado en mayo por el Centro de Investigación Pew, dos de cada tres estadounidenses consideran que los mejores días del país ya quedaron atrás. El dato vuelve a instalar una pregunta que atraviesa el aniversario número 250 de la Independencia: ¿qué representa hoy el 4 de julio para los propios estadounidenses?

Esa percepción también aparece reflejada en un sondeo de la consultora Gallup, publicado en junio. Allí, el 77% de los encuestados sostuvo que los Padres Fundadores se sentirían decepcionados por la situación actual del país. Se trata del porcentaje más alto registrado por la firma, muy por encima del 71% de 2013 y del 42% de 2001. Apenas el 19% cree que estarían conformes con el rumbo que tomó Estados Unidos.

El pesimismo también domina la mirada sobre el futuro El desencanto no se limita al presente. También alcanza las perspectivas de largo plazo. Otro estudio del Centro de Investigación Pew, difundido en mayo, reveló que el 59% de los estadounidenses considera que los mejores años de Estados Unidos ya pasaron. Esa visión es todavía más marcada entre los demócratas, donde el 64% comparte esa idea, frente al 53% de los republicanos.

La incertidumbre también aparece cuando se consulta cómo imaginan al país dentro de medio siglo. El 44% afirma sentirse pesimista respecto del futuro de Estados Unidos, mientras que el 28% se declara optimista y el 27% asegura no inclinarse por ninguna de las dos posiciones. Entre los demócratas, la mitad proyecta un escenario negativo para los próximos 50 años y apenas uno de cada cuatro mantiene una visión optimista. En el electorado republicano, el pesimismo también predomina: el 39% cree que el país estará peor, frente al 33% que espera una evolución favorable.

Los relevamientos reflejan una caída sostenida del sentimiento patriótico que atravesó distintos momentos de la historia reciente de Estados Unidos: el primer mandato de Donald Trump, la pandemia de COVID-19, la escalada inflacionaria durante la presidencia de Joe Biden y el regreso de Trump a la Casa Blanca, acompañado por una agenda más dura en materia de inmigración y política exterior.

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